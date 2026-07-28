Čelnici GSS-a Zenica putuju u Rusku Fedreraciju po preživjele planinare Adilovića i Vidimlića

Čelni ljudi Gorske službe spasavanja Stanica Zenica, danas će oko 13 sati sa sarajevskog aerodroma otputovati za Istanbul, odakle će avionom otputovati za Rusku Federaciju te u gradu Mineralnye Vody preuzeti dvojicu preživjelih svojih članova, koji su bili u sedmočlanoj zeničkoj ekspediciji na Elbrus, iz koje je pet članova smrtno stradalo, potvrdio je Feni predsjednik GSS-a Zenica i poznati zenički advokat Dino Ahmetović.

Osim Ahmetovića, u delegaciji će biti i načelnik GSS-a Zenica Kenan Hrustanović te jedan medicinski tehničar, koji će biti na usluzi povrijeđenima Harisu Adiloviću i Kemalu Vidimliću ako im zatreba medicinska pomoć u toku transporta.