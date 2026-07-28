Odlazak čovjeka koji je zadužio Bosnu i Hercegovinu

General Armije Republike Bosne i Hercegovine Ramiz Dreković preminuo je u Sarajevu. Dreković je za vrijeme agresije na BiH obavljao dužnosti komandanta Petog i Četvrtog korpusa Armije RBiH.

Rođen je 10. maja 1956. godine u selu Veseniće, opština Tutin. Nakon završene osnovne škole u Ribarićima, srednju školu, gimnaziju, završava u rodnom gradu Tutinu. Vojnu akademiju KoV, smjer oklopno-mehanizovane jedinice završio je 1980. godine u Banjoj Luci.

Napustio JNA

Nakon dvije godine provedene u Beogradu, vojničku karijeru u bivšoj JNA započinje službom u Bjelovaru gdje u početku obavlja dužnosti komandira voda. Poslije je bio komandir čete i zamjenik komandanta oklopno-mehanizovanog bataljona.

Samoincijativno napušta tu vojsku u septembru 1991. godine u činu kapetana prve klase. Iz Bjelovara se vraća u Bosnu i Hercegovinu, u Bihać gdje se stavlja na raspolaganju Patriotskoj ligi.

Međutim, napušta Patriotsku ligu i prelazi u Centar službi sigurnosti Bihać gdje obavlja poslove inspektora za odbrambene pripreme. Do početka rata radi na organizovanju otpora.

Početkom 1992. godine preuzima dužnost komandanta Opštinskog štaba TO i na toj dužnosti ostaje do kraja avgusta 1992. godine kada postaje komandant novoformirane Unsko-sanske operativne grupe.

Formiranjem Petog korpusa a prema naredbi Štaba vrhovne komande OS Republike BiH od 14. oktobra 1992. godine postavljen je na formacijsko mjesto komandanta Petog korpusa. Prema odluci Predsjedništva RBiH od 14. decembra 1993. godine, unaprijeđen je u čin brigadnog generala, a 19. januara 1994. godine na osnovu odluke Predsjedništva RBiH preuzima Četvrti korpus Armije RBiH.

Nakon komandovanja Četvrtim korpusom obavlja i poslove načelnika Uprave za politička pitanja Generalštaba Armije RBiH. Poslije rata i formiranjem Vojske FBiH obavlja dužnost zamjenika komandanta Komande obuke i doktrine. Na petu godišnjicu od formiranja Armije RBiH, 15. aprila 1997. godine unaprijeđen je u čin divizijskog generala (general majora).

Oslobođen optužbi

U novembru 2023. godine Sud BiH ga je pravosnažno oslobodio za zločine počinjene u Kalinoviku 1995. godine. Drekovića je Tužilaštvo BiH teretilo da je od 21. maja do 7. juna 1995. artiljerijskim jedinicama Četvrtog korpusa u mjestu Bjelimići (općina Konjic) naredio neselektivne napade na srpske civile u Kalinoviku. Artiljerijske jedinice su, prema optužnici, izvele tri napada, ispalivši projektile velike razorne moći. Kako se navodi, u napadu izvršenom 3. juna više projektila palo je u blizini škole, prilikom čega je ubijena 15-godišnja učenica, a četvero učenika ranjeno. U druga dva napada je ranjen četverogodišnji dječak i još jedan civil.

Nakon vijesti o smrti generala Drekovića, uslijedile su brojne reakcije na društvenim mrežama. Od njega su se emotivnim porukama opraštaju nekadašnji saborci, politički zvaničnici, udruženja i građani, odajući mu počast za doprinos u odbrani Bosne i Hercegovine. U porukama se ističe njegova ratna uloga, doprinos Armiji RBiH te izražava duboko poštovanje prema njegovom životu i djelu.