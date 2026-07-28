Zašto tajkuni pomažu Bećiroviću da ostane u Predsjedništvu?

Riječ tajkun označava moćnika, odnosno poslovnog magnata koji je stekao dominantan ili značajan položaj u nekoj industriji. U tranzicijskim državama poput naše ta riječ označava i osobe koju su ekonomsku moć stekle zahvaljujući vezama s politikom, strankama i poslovanju s institucijama preko tendera. Takvih je nemali broj među onima koji javno podržavaju aktuelnog člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića. Neki od njih su i politički i poslovno aktivni, dok su drugi politički u pozadini ali imaju veliki utjecaj, piše Odgovor.ba u svojoj analizi, koju u nastavku prenosimo u cijelosti. Kondor, javi se Počnimo od aktuelnog federalnog ministra unutrašnjih poslova Rame Isaka. Bećirović je, uz ostalo, kandidat i njegove stranke Snaga naroda BiH za bošnjačkog člana Predsjedništva. To znači da će Isak uložiti svoje političke, ali i imovinske resurse da pomogne Bećiroviću da pobijedi. Porodica Rame Isaka je uoči prošlih izbora prijavila imovinu u vrijednosti od 18 miliona maraka. Osim što se bave politikom, Isaci su vlasnici i agencije za fizičku i tehničku zaštitu ljudi i imovine Condor. Ta firma je, kao što su izvijestili mediji, dio konzorcija koji je na početku ovog mandata dobio posao na tenderu Elektroprivrede BiH u vrijednosti od 14 miliona KM. Ova firma porodice Isak, kako su saopćili mediji, posluje i sa drugim javnim preduzećima. Ako to imamo u vidu, onda je jasno zašto je Ramo Isak zainteresiran da ostane politički relevantan i nakon idućih izbora, a put prema tome mu otvara pobjeda Denisa Bećirovića u utrci za Predsjedništvo.

Isak i Bećirović . Predsjedništvo BiH Isak i Bećirović . Predsjedništvo BiH

Kako se grabi javni novac Da Bećirović pobijedi stalo je i Elvedinu Grabovici, profesoru na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu i bivšem asistentu Zlatka Lagumdžije, zbog čega je i dobio nadimak Asistent. Grabovica je već dugo i poslovni intimus predsjednika SDP-a Nermina Nikšića. Grabovic je vlasnik kompanija Tajenta i Meganet, koje su, kao podizvođači, u ovom mandatu dobile 2,5 miliona maraka na tenderima Autocesta FBiH za izgradnju Koridora Vc. Portal Istraga je pisao detaljno o vezama kompanije Meganet sa porodicom Nermina Nikšića. Autoceste Federacije su u ovom mandatu potpisale i okvirni sporazum sa kompanijom BS Telecom u vrijednosti od 9,1 milion KM za održavanje softvera za upravljanje autoputem A1. Tada je zaključeno da će Autoceste odmah zaključiti prvi pojedinačni ugovor sa BS Telecomom u iznosu od 2 miliona. Upravo je BS Telecom kao podizvođača angažirao firme povezane s Grabovicom. Trojka ugasila Željezaru, ali Kasumović uz njenog kandidata Da Denis Bećirović ostane član Predsjedništva radi i Fuad Kasumović, gradonačelnik Zenice. On je prošle godine prijavio imovinu u vrijednosti o 2,1 milion KM. Kasumović je proteklih dana oštro kritikovao Trojku. “Vlast je ugasila rudnik koji nije bio najgori u državi, a ugasit će i prodali su Željezaru Dodiku, što nisu smjeli uraditi”, kazao je on za TV Zenica, te dodao da je gašenjem rudnika u Zenici 1.600 ljudi ostalo bez posla, a gašenjem Željezare još hiljadu.

Bećirović i Kasumović . Facebook Bećirović i Kasumović . Facebook

Ali dok iznosi ove oštre kritike, kako bi stekao poene u javnosti, Kasumovićeva stranka podržava kandidaturu Denisa Bećirovića i, na taj način, ostanak Trojke na vlasti. Razlog je, ako i nije građanima, Kasumoviću je to u koristi. Isto važi i za stranku PDA, na čijem čelu je Elzina Pirića, koja je prvostepeno osuđena za trgovinu utjecajem. Ova stranka već godinama kontroliše Rudnik uglja u Banovićima, odakle, kako su mediji mnogo puta izvještavali, crpi značajna finansijska sredstva. I dok su ranije Pirić i njeni kadrovi, zahvaljujući SDA, kontrolisali Rudnik, sada rade na kampanji Bećirovića, kako bi mogli nastaviti da kontrolišu Rudnik i sudjeluju u vlasti u Tuzlanskom kantonu. Naftni lobi uz Bećirovića Denisa Bećirovića podržava i stranka Šemsudina Mehmedovića Naprijed. A tokom nedavne, predizborne posjete Bećirovića Tešnju, odmah uz njega i Mehmedovića je sjedio i Izudin Ahmetlić, vlasnik HIFA Oil i bivši član Savjeta SDA za privredu.

Bećirović, Mehmedović i Izudin Ahmetlić . Facebook Bećirović, Mehmedović i Izudin Ahmetlić . Facebook

Žurnal je, prije šest godina, objavio članak u kojem navodi da je Izudin Ahmetlić finansijer SDA. Ali sada Ahmetlić, zahvaljujući posredništvu Mehmedovića, otvoreno stoji uz Denisa Bećirovića i nada se njegovoj pobjedi. Osim bivših SDA-ovaca Kasumovića i Ahmetlića, da Bećirović pobijedi radit će svakako i tradicionalni SDP-ovi milioneri, poput člana Predsjedništva SDP-a Muje Hasića iz Gračanice, čija je firma proteklih godina ubilježila značajnu dobit. Farmaceutski lobi uz Bećirovića Da pobijedi Bećirović dat će sve od sebe i Zenaida Hasić, direktorica Apoteka Sarajevo u aktuelnom mandatu, koja je bliska SDP-u, ali i NiP-u. Sin predsjednika SDP-a Haris Nikšić je, kako je objavila Istraga, zajedno s njenim ocem, vlasnik firme CTK d. o. o, a suprug direktorice Apoteka je zaposlen u toj firmi. Zenaida Hasić je godinama bila bliska saradnica Nedima Uzunovića, bivšeg direktora Bosnalijeka, koji je prvostepeno osuđen na 10 godina zbog toga što je, izmještajući novac na offshore račune iz Sejšela i Djevičanskih ostrva, ovu kompaniju oštetio za 10,85 miliona KM. Uzunović je, kako je objavila Istraga, bio blizak saradnik predsjednika SDP-a Nermina Nikšića. Hasić se, kako je navela Istraga, distancirala od Uzunovića, kada je Hercegovinalijek u vlasništvu Šemsudina Hasića krenula u operaciju preuzimanja Bosnalijeka. Direktorica JU Apoteka je upravo tada i imenovana na to mjesto, “iz kvote” porodice Čampara, koja je inače u bliskim vezama sa vlasnikom Hercegovinalijeka. U toku mandata direktorice Hasić, kako je navedeno u diskusiji u Skupštini KS, Apoteke Sarajevo su najveći dio lijekova kupile upravo od Hercegovinalijeka, u vrijednosti od oko 25 miliona KM godišnje. Cijeloj ovoj dobro uhodanoj političko-poslovnoj mreži u interesu je da Denis Bećirović bude izabran u Predsjedništvo, jer on je preduslov nastavka njihovog poslovanja.

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