Ramiz Dreković, čovjek koji je znao kome pripada

Postoje ljudi čije se ime ne izgovara samo zbog njihovog čina, nego zbog njihove časti. Njihova biografija ne stane u vojne izvještaje niti u činove na uniformi. Ona ostaje zapisana u savjesti jednog naroda.

Takav je bio bosanski general Ramiz Dreković.

Njegov odlazak nije samo rastanak s jednim komandantom Armije Republike Bosne i Hercegovine. To je rastanak s jednim od onih ljudi koji su u najtežem vremenu bosanske historije pokazali kako se voli domovina bez računice, kako se služi narodu bez taštine i kako se čuva država bez straha.

Moje sjećanje na rahmetli Ramiza Drekovića vraća me u novembar 1993. godine.To nisu bili obični ratni dani. To su bili dani kada se odlučivala sudbina bosanske države.

Na jednoj strani stajala je brutalna agresija koja je željela uništiti bosansku državu, a na drugoj izdajnička kvislinška pobuna Fikreta Abdića koja je pokušavala iznutra razoriti ono što neprijatelj nije mogao osvojiti izvana. Malo je trenutaka u našoj novijoj historiji u kojima je opasnost za Bosnu bila tako velika kao tada u Krajini.

U tim danima proveo sam gotovo mjesec dana među ponosnim Krajišnicima.Dijelio sam s njima zebnju i nadu, razgovarao s borcima, imamima, majkama, komandantima i običnim ljudima. Gledao sam narod koji nije branio samo svoje kuće nego i sâmu ideju Bosne i Hercegovine.Zato danas mogu govoriti kao svjedok.

Moj susret s Ramizom Drekovićem ostao je trajno urezan u moje sjećanje.Vidio sam čovjeka mirnog pogleda i čvrste odlučnosti. Nije ga krasila vojnička grubost nego ljudska toplina. Nije govorio mnogo, ali je svaka njegova riječ nosila težinu odgovornosti.

Posebno me dirnulo koliko je bio iskreno radostan što se prvi put neposredno susreće s odgovornim ljudima vrhovne komande Armije Republike Bosne i Hercegovine, prije svega s komandantom Rasimom Delićem i rahmetli generalom Mustafom Hajrulahovićem – Talijanom.To nije bio protokolarni susret.To je bio susret ljudi koji su znali da iza njihovih odluka stoje hiljade života i budućnost jedne države.

Tada sam shvatio da pred sobom ne gledam samo komandanta Petog korpusa.Pred sobom sam gledao bosanskog generala. Da, gledao sam bosanskog generala, jer mu to ime najviše pristaje.

Rođen u sandžačkom kraju, Ramiz Dreković pokazao je ono što je najuzvišenije u bošnjačkoj svijesti – da domovina nije samo mjesto rođenja nego mjesto odgovornosti.Njegova Bosna nije završavala na Drini niti počinjala na Uni. Njegova Bosna bila je moralna obaveza. Njegova Bosna bila je zavjet. Njegova Bosna bila je amanet. Zato je njegova životna priča mnogo više od vojne karijere.Ona je priča o panbošnjačkoj svijesti koja je u najtežem vremenu povezivala Sarajevo i Bihać, Sandžak i Krajinu, Podrinje i Hercegovinu u jednu zajedničku sudbinu.

Ramiz Dreković nikada nije pitao odakle je ko. Pitao je samo jedno: Je li za Bosnu? To pitanje bilo je dovoljno da prepozna čovjeka. U njemu nije bilo provincijalizma. Nije bilo regionalne taštine. Nije bilo podjela. Bio je oličenje one velike bosanske ideje da različiti zavičaji mogu imati jedno srce i jednu domovinu. Njegova najveća veličina nije bila samo vojnička hrabrost.Bilo je mnogo hrabrih ljudi.Njegova veličina bila je državotvorna svijest.On je razumio da se rat ne vodi radi rata.Rat se vodi da bi mir imao državu.

General Dreković je razumio da vojska nije sama sebi svrha.Vojska postoji da bi narod imao slobodu. On je razumio da pobjeda nema smisla ako se izgubi moral. Zato je njegova hrabrost uvijek bila vođena mudrošću. Njegova odlučnost odgovornošću. Njegova snaga vjerom.

Kada danas pogledamo unazad, postaje još jasnije koliko je bila velika uloga Petog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine u obrani bosanske države, prvo na čelu sa generalom Ramizom Drekovećem a potom na čelu sa generalom Atifom Dudakovićem. Da je Krajina tada pala, pitanje je bi li Bosna preživjela. Da je pobijedila izdaja, teško da bi pobjedila sloboda.

Zato historija mora pošteno zapisati da su ponosni Krajišnici, predvođeni svojim komandantima, među kojima posebno mjesto pripada generalu Ramizu Drekoviću, odbranili ne samo Bihać nego i čast Bosne.Ta odbrana bila je više od vojnog uspjeha.To je bila moralna pobjeda države nad izdajom.

Zbog toga Ramiz Dreković nije ostao samo krajiški general. On je postao bosanski general. General svih onih koji vjeruju da je bosanska država vrijedna svake žrtve, ali da nijedna žrtva nema smisla bez istine, pravde i slobode.

Život generala Drekovića nosi još jednu važnu poruku.Prošao je kroz teško iskušenje optužbi, ali je pravda na kraju potvrdila njegovu nevinost.To nas uči da istina može biti spora, ali ne smije biti napuštena.Istina je poput rijeke. Možete je nakratko zaustaviti. Ne možete je zauvijek presušiti.

Danas, dok ga ispraćamo dovom na Ahiret, osjećam duboku zahvalnost što sam imao čast upoznati takvog čovjeka.Mogu mirne savjesti posvjedočiti da je znao ko je. Da je znao šta je. Da je znao kome pripada.Pripadao je Bosni. Pripadao je svom narodu. Pripadao je svojoj časnoj Armiji Republike Bosne i Hercegovine. Pripadao je onim rijetkim ljudima koji su razumjeli da se država ne brani samo oružjem nego i karakterom.

Neka Milostivi Allah našem bosanskom generalu Ramizu Drekoviću podari Svoju beskrajnu milost, rahmet i magfiret, primi njegova dobra djela, oprosti njegove ljudske slabosti i nastani ga u društvu vjerovjesnika, iskrenih, šehida i dobrih ljudi.

Njegovoj porodici želim sabur, dostojanstvo i ponos što su živjeli uz čovjeka koji je ostavio trag u historiji svoga naroda.

A nama živima neka ostane njegov amanet. Da nikada ne zaboravimo kako se brani vjera. Kako se voli domovina. Kako se čuva država.I kako se ostaje čovjek onda kada je najteže biti čovjek.

Neka je vječni rahmet bosanskom generalu Ramizu Drekoviću.

Rahmet mu duši, nagrada njegovom djelu, a Bosni vječna zahvalnost za sinove kakav je bio Ramiz Dreković.

Al-Fatiha!