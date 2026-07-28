Zbog čega su ukinute dozvole za više lijekova u BiH, imaju li pacijenti razloga za brigu

Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine u izvještaju za drugo tromjesječje ove godine navela je lijekove kojima je ukinuta dozvola za stavljanje u promet na tržištu BiH.

Navedene su 52 stavke no to nisu 52 potpuno različita lijeka, budući da se pojedini proizvodi na spisku ponavljaju u više doza, farmaceutskih oblika ili pakovanja.

Među tim lijekovima se, između ostalih, nalaze: Sutent - 50 mg, Sutent - 25 mg, Sutent - 12,5 mg, Prostamol Uno - pakiranje od 15 kapsula, Prostamol Uno - pakiranje od 60 kapsula, Omezol - 20 mg, Visine Classic, Arcoxia - 30 mg, Arcoxia - 120 mg, Arcoxia - 60 mg, Aromasin - 25 mg, Binocrit - 2000 i.j./ml, Maninil 5 i Panthenol - 120 mg.

Komercijalni razlozi

Na listi su, dakle, lijekovi za osteoporozu, srčane bolesti, dijabetes, pa i teška oboljenja, no iz Agencije uvjeravaju da mjesta za brigu nema.

Direktorica Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH Nataša Grubiša ističe da nijednom od ovih lijekova nije ukinuta dozvola zbog toga što je štetan ili nedovoljno efikasan.

- Uglavnom su to komercijalni razlozi. Neke farmaceutske kompanije ne vide više svoj interes da prometuju određenim lijekom na našem tržištu, neke imaju problem u proizvodnji. Nijedan od ovih lijekova nije ukinut iz nekih sigurnosnih mjera ili zbog lošijeg kvaliteta. Također, za sve njih uglavnom postoje paralele, odnosno zamjenski lijekovi.

Postoje dakle lijekovi iz iste terapeutske grupe gdje ljekar može da zamijeni ove lijekove. Tako pacijenti ne ostaju bez lijekova, jer postoji isti lijek samo od drugog proizvođača. Ako ne postoji zamjena, što je veoma rijetko, onda ljekari mogu iz iste terapeutske grupe dati neki sličan lijek - rekla je Grubiša za "Avaz".

Sve češće se ukidaju dozvole

Kao veoma čest razlog ukidanja dozvole ističe da kada kompanije ne prođu na tenderu, onda one ne vide više svoj finansijski interes da budu na tržištu BiH i povuku se. Svi lijekovi koji prođu Agenciju, odnosno imaju registraciju, naglašava Grubiša, su efikasni, sigurni i kvalitetni.

- U zadnje vrijeme malo češće se ukidaju dozvole, jer mnogi ne vide komercijalni interes za tržište BiH zbog specifičnog prostora. Liste nisu jedinstvene, tendere provode bolnice ili fondovi, tako da ako ne prođu, onda se povuku jer im je teže održavati lijek. Također, ako lijek tri godine nije prometovan, mi mu u skladu sa zakonom ukidamo registrciju. Usto, kompanije mogu imati probleme u proizvodnji, nabavci sirovina ili u proizvodnim pogonima, tako da nisu u situaciji da proizvedu lijek - rekla je ona.

Dodala je da u situaciji kada je lijek štetan, Agencija ga povlači po službenoj dužnosti.

- Obavještavamo o tome na našoj stranici, medije, javnost. Idemo do nivoa apoteka. Međutim, podvlačim, među ovim lijekovima sa 52 stavke nisu lijekovi koji su lošeg kvaliteta ili neefikasni - zaključila je Grubiša.