Mišljenje s rezervom za MVP: Revizorski šamar Elmedinu Konakoviću

Državni revizori nisu mogli potvrditi tačnost dijela finansijskih izvještaja Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, zbog nepravilne evidencije imovine, potraživanja i obaveza u 2025. godini. Ovo je tek jedan od niza razloga zbog kojih je Ured za reviziju institucija BiH ovom ministarstvu dalo mišljenje s rezervom.

Revizorski izvještaj ukazuje na niz ozbiljnih slabosti u radu Ministarstva na čijem je čelu Elmedin Konaković – od netransparentnog zapošljavanja i spornih javnih nabavki do višegodišnjeg zastoja kapitalnih projekata i nepravilnog upravljanja državnom imovinom.

Sumnjivo zapošljavanje

Posebnu pažnju revizora je privuklo zapošljavanje kroz pet eksternih premještaja, te dva direktna preuzimanja državnih službenika iz drugih institucija. Provedena su čak 44 unapređenja dok je 77 službenika interno premješteno. Revizori zaključuju da nisu postojali jasno definisani i transparentni kriteriji za napredovanje i raspoređivanje zaposlenih.

Ministarstvo nije popunilo ključne rukovodeće pozicije u skladu sa Zakonom o državnoj službi, dok poslove sekretara Ministarstva i pomoćnika ministra i dalje obavljaju službenici po ovlaštenju ministra, što revizori smatraju ozbiljnim rizikom za zakonito upravljanje institucijom.

Javne nabavke

Revizori su konstatovali da su pojedini ugovori o javnim nabavkama zaključivani bez adekvatno dokumentovanog istraživanja tržišta, kao i da je Ministarstvo ograničavalo konkurenciju u pojedinim nabavkama, jer su tehničkim specifikacijama „ciljali“ konkretne proizvođače i brendove.

Ministarstvo ni nakon više godina nije uredilo ni evidenciju nekretnina koje pripadaju Bosni i Hercegovini po osnovu sukcesije bivše SFRJ, zbog čega poslovne knjige i dalje nisu usklađene sa stvarnim stanjem.

Posebno zabrinjava realizacija kapitalnih projekata, za koje je bilo planirano više od 22 miliona KM, a tokom godine je realizovano svega 9.000 KM. Revizori upozoravaju da višegodišnji zastoji ugrožavaju projekte obnove i adaptacije diplomatsko-konzularnih objekata u Rimu, Njujorku, Beču, Madridu, Zagrebu i drugim gradovima.

Konzularne takse

Revizija je ponovo ukazala i na višegodišnje probleme s naplatom i transferom konzularnih prihoda. Pojedina diplomatsko-konzularna predstavništva nisu redovno uplaćivala naplaćene konzularne takse u trezor BiH, a na kraju godine evidentirano je čak 472.538 KM spornih i neusaglašenih stanja na kontima prihoda.

Problemi su utvrđeni i u korištenju službenih vozila u diplomatsko-konzularnoj mreži. U putnim nalozima često su nedostajali podaci o relacijama, kilometraži, broju putnika i potpisi vozača, zbog čega revizori nisu mogli potvrditi da su vozila korištena isključivo u službene svrhe niti da su troškovi bili pod odgovarajućom kontrolom.

Pet dana plaćenog odsustva za vjerske praznike

Revizori su utvrdili i da je Ministarstvo zaposlenima za vjerske praznike odobravalo do pet dana plaćenog odsustva, iako zakon predviđa najviše dva dana. Naglašavaju da se ista nepravilnost ponavlja iz godine u godinu.

Prodaja automobila bez procjene

Ozbiljne primjedbe odnose se i na upravljanje državnom imovinom. Dva službena automobila, Škoda Superb i Volvo S60, prodata su bez prethodne procjene njihove tržišne vrijednosti, iako je takva procjena obavezna prije prodaje.

Dva miliona KM za ugovore o djelu

Revizori su utvrdili da je Ministarstvo i tokom 2025. godine ugovorima o djelu angažovalo 102 osobe za obavljanje poslova koji spadaju u redovne obaveze zaposlenika. Za te potrebe je plaćeno više od 2 miliona KM. Ugovori o djelu su tako zloupotrijebljeni mimo njihove zakonske svrhe.