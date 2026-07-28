Emotivne riječi brata stradale planinarke: Srce odbija vjerovati da ste otišli

- Draga moja sestro, dragi moj zete, još uvijek ne mogu prihvatiti da vas više nema. Srce odbija vjerovati da ste otišli tako iznenada. Otišli ste radeći ono što ste najviše voljeli – zajedno osvajajući planine, uz vašu vjernu Mačiku koja je bila dio svake vaše avanture. Nedostajat će mi vaš osmijeh, vaš smijeh i svaki trenutak koji smo proveli zajedno. Iza vas je ostala praznina koju ništa ne može ispuniti, ali i bezbroj uspomena koje ću čuvati dok sam živ.

Kada pogledam prema planinama, uvijek ću se sjetiti vas. Tamo će zauvijek ostati dio vaše ljubavi, hrabrosti i sreće. Nikada vas neću zaboraviti i uvijek ćete živjeti u mom srcu. Molim Uzvišenog Allaha da vam oprosti grijehe, podari najljepše mjesto u Džennetu i spoji vas u vječnoj sreći. Neka vam je vječni rahmet i lahka zemlja. Volim vas i nedostajat ćete mi svakog dana. Do ponovnog susreta - rekao je Durmiš.