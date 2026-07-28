Radončić odgovorio Konakoviću: Pokrali 30 miliona KM i misle da će prevara proći

Nakon što je propali političar Elmedin Konaković prokomentirao da se predsjednik SBB-a protivio kupovini helikoptera za MUP KS, oštro je reagirao Fahrudin Radončić.
- Dezorjentisani Elmedin Konaković prerano slavi na društvenim mrežama dolazak helikoptera u Kanton Sarajevo. Naravno, ne može da ne spomene mene i da sam bio protiv.
Naravno da sam bio protiv kada je ZDK sličan helikopter platio pet puta manje, odnosno 8,5 miliona KM i nabavio ga relativno brzo i već je u funkciji.
MUP RS je za 40 miliona nabavio četiri helikoptera! Očigledno, helikopter u KS je samo polazna formula kako se cijene uvećavaju za 500 %, koja se sada pokušava primijeniti i u slučaju pokušaja krađe 750 miliona KM od BH Telekoma.
Lopuže čeka oktobar, a nakon toga, pravna država i helikoptersko slijetanje u Vojkoviće, odnosno Državni zatvor! Dino, kada sam ja imao privatni mlazni avion, ti si pjevao poltronske pjesmice gospođi Izetbegović, a jedan od tvojih idejnih vođa helikopterskog projekta je kod mene radio kao pilot. Previše poznajem ovu materiju i to koliko šta vrijedi u vazduhoplovstvu i avijaciji i kako se kupuje. Mi u SBB-u se ne bojimo crnih kravata. “Poleti” malo do Selme Cikotića, koristit će ti uskoro - kazao je.