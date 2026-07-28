Radončić odgovorio Konakoviću: Pokrali 30 miliona KM i misle da će prevara proći

Nakon što je propali političar Elmedin Konaković prokomentirao da se predsjednik SBB-a protivio kupovini helikoptera za MUP KS, oštro je reagirao Fahrudin Radončić.

- Dezorjentisani Elmedin Konaković prerano slavi na društvenim mrežama dolazak helikoptera u Kanton Sarajevo. Naravno, ne može da ne spomene mene i da sam bio protiv.

Naravno da sam bio protiv kada je ZDK sličan helikopter platio pet puta manje, odnosno 8,5 miliona KM i nabavio ga relativno brzo i već je u funkciji.