Prvi smo u Evropi po veličini emigracije: Može li brojna dijaspora biti prednost za BiH

BiH je šesta zemlja u svijetu po broju stanovnika u dijaspori. Širom svijeta danas živi oko trećine ukupne populacije naše zemlje, pokazuju podaci Odjela za ekonomska i socijalna pitanja UN-a (UN DESA). Ispred BiH su samo Tonga, Samoa, Gvineja, Jamajka i Kabo Verde. Albanija je sedma, Hrvatska zauzima 11., a Srbija i Crna Gora 29., odnosno 32. mjesto.

- Bh. dijaspora zauzima prvo mjesto u Evropi po brojnosti u odnosu na broj stanovnika. Mi smo najveća dijaspora u Evropi. I odnos bh. dijaspore prema domovini je na prvom mjestu, jer doznake koje dijaspora šalje BiH su daleko iznad svih ostalih. Procjenjujemo i da se 40 posto privredne saradnje BiH odvija uz posredovanje dijaspore – kaže za „Avaz“ Mujo Hamzić, predsjednik Svjetskog saveza dijaspore BiH (SSD).

Odnos institucija

Izvan BiH danas živi gotovo 2,2 miliona Bosanaca i Hercegovaca rođenih u ovoj zemlji i njihovih potomaka. Samo one nedovoljno upućene može začuditi podatak da je za glasanje na oktobarskim izborima prijavljeno samo oko 60.000 građana iz inostranstva. Hamzić potvrđuje da je komplicirana procedura prijave jedan od razloga.

- Sve političke stranke su predale svoje liste sa kandidatima i ono što mi možemo konstatirati je da nažalost nijedna nije prepoznala kapacitet stotina hiljada vrlo obrazovanih i uspješnih mladih Bosanaca i Hercegovaca. Na tim listama nema nikoga. Zato je druga generacija dijaspore totalno nezadovoljna odnosom institucija prema nama, koji živimo u dijaspori – naglašava Hamzić.

Ministarstvo dijaspore?

Naša dijaspora je brojna, prepoznatljiva po stepenu integriranosti u svim zemljama i uspjesima u svim oblastima – od politike, nauke i ekonomije do sporta, ističe on. Navodi da je u pripremi platforma koja će, kao uvjet masovnijoj podršci, biti ponuđena svim strankama u BiH, koje je žele ugraditi u svoj program. Među ključnim ciljevima je i osnivanje Ministarstva za dijasporu BiH.

- Drugo pitanje na kojem ćemo insistirati je da dijaspora dobije zasebnu izbornu jedinicu. Na način kako je to riješeno u zemljama u susjedstvu, a imamo slučaj Hrvatske. Na iste uslove imamo pravo i mi. Na takav način bismo došli u situaciju da se veći broj naših građana odazove na izborima, jer će dobiti mogućnost da direktno izaberu značajne osobe, koje žive širom svijeta – ističe Mujo Hamzić, predsjednik SSD-a BiH.

Jednostavniji upis

Prepreke većim investicijama iz dijaspore također su administrativne, slične onima pri registraciji za izbore. Hamzić ukazuje na jedan od problema, da veliki broj bh. građana nema nijedan važeći dokument ove države.

- Insistiramo da se osobama rođenim u zemljama prihvata i onima koji su došli dok su bili maloljetni omogući da jednostavniji upis u matične knjige, a time i sticanje neophodnih dokumenata. Da bi se pokrenuli biznisi i da bi se uspostavila snažnija saradnja na ekonomskom planu – kaže Hamzić, te dodaje da će se apelacijom Ustavnom sudu BiH tražiti da se državljanstvo BiH vrati građanima koji su uvjetovani da se odreknu bh. državljanstva kako bi zadržali državljanstvo zemlje u kojoj žive.