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SLUČAJ IVF KLINIKE

TI tužio Ministarstvo zdravstva FBiH: Svi se prave ludi, a embrioni ne mogu čekati

Klinika je zatvorena, a pacijenti su ostali bez jasnih informacija o statusu embriona i mogućnosti njihovog prenosa

Zatvaranje IVF klinike: Slučaj je izazvao veliku zabrinutost. Avaz

Piše: Dzemila Busnov

prije 20 minuta

Transparency International u BiH podnio je tužbu protiv Federalnog ministarstva zdravstva zbog uskraćivanja informacija o tome da li je formirana komisija koja treba odlučivati o prenosu embriona i reproduktivnog materijala pacijenata nakon zatvaranja IVF klinike Northwestern Medical Center u Sarajevu.

Zakon o liječenju

Slučaj je izazvao veliku zabrinutost javnosti krajem prošle godine, kada je nakon zatvaranja klinike više desetina pacijenata ostalo bez pristupa vlastitom biološkom materijalu. Klinika je zatvorena sredinom oktobra 2025. godine, a pacijenti su, kako navode iz TI BiH, ostali bez jasnih informacija o statusu embriona i mogućnosti njihovog prenosa u drugu zdravstvenu ustanovu.

Prema informacijama pacijenata, nadležne institucije donijele su odluku da se materijal izmjesti u Kantonalnu bolnicu Zenica radi popisa i evidencije, ali je ta ustanova odbila prijem, nakon čega je predmet proslijeđen tužilaštvu.

Pacijenti su tražili da sami odlučuju o ustanovi u koju će biti prenesene njihove spolne ćelije i embrioni, ali, kako tvrde, nisu dobili odgovore. Zbog toga su početkom godine organizovali protest ispred zgrade Vlade FBiH.

TI BiH navodi da Zakon o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom FBiH predviđa formiranje komisije koja odlučuje o prenosu reproduktivnog materijala. Od Ministarstva zdravstva tražili su podatke o tome da li je komisija formirana, da li je postupala po zahtjevima pacijenata i da li su donesene odluke o prenosu.

Upravni spor

Kako Ministarstvo nije odgovorilo ni na zahtjev ni na urgenciju, TI BiH je nakon obraćanja Federalnom upravnom inspektoratu pokrenuo upravni spor pred Kantonalnim sudom u Sarajevu.

Izvršna direktorica TI BiH Ivana Korajlić upozorila je da sudski procesi, nažalost, traju predugo za ovako osjetljive slučajeve.

Korajlić: Sudski procesi dugo traju. Screenshot

- Sudski procesi su spori, a embrioni ne mogu čekati. Vrijeme prolazi, a svi se prave ludi. Problem je što pacijenti osam mjeseci nakon zatvaranja klinike i dalje nemaju odgovore o vlastitom biološkom materijalu – kazala je Korajlić za „Avaz“.

Ona upozorava da ovaj slučaj otvara pitanja odgovornosti institucija i nadzora nad privatnim zdravstvenim ustanovama, posebno kada je riječ o reproduktivnom materijalu i pravima pacijenata.

Prava građana ugrožena

IZ TI naglašavaju da ovo nije prvi slučaj u kome su prava građana ugrožena nakon zatvaranja kompanija koje se bave čuvanjem reproduktivnog materijala.

Stoga treba da se snage ulože u to da kontrole u ovoj oblasti moraju biti daleko rigoroznije, a postupanje nadležnih ne samo transparentnije nego i adekvatnije. 

# TRANSPARENCY INTERNATIONAL BIH
# FEDERALNO MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
# IVANA KORAJLIĆ
# IVF
# TUŽBA
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