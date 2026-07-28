Na Elbrusu pronađena i Macika, planinarska mačka Alme i Denisa

Među potresnijim pričama koje su obilježile tragediju bh. planinara na Elbrusu nalazi se i ona o Maciki, mački koja je godinama bila nerazdvojni dio života Alme i Denisa Okanovića iz Zenice. Za hiljade ljudi koji su pratili njihove avanture na društvenim mrežama, Macika nije bila samo kućni ljubimac, već punopravni član ekipe "Trio Fantastiko", prepoznatljivog projekta kojim su promovirali ljubav prema prirodi, planinarenju i odgovornom odnosu prema životinjama.

Odrasla na planinskim stazama

Njihova priča počela je prije nekoliko godina kada su udomili malu mačku i odlučili joj pružiti život potpuno drugačiji od uobičajenog. Umjesto između četiri zida, Macika je odrasla na planinskim stazama, osvajajući vrhove Bosne i Hercegovine, zemalja regiona i Evrope zajedno sa svojim vlasnicima. Na fotografijama je često pozirala na ramenima Alme i Denisa ili iz planinarskog ruksaka posmatrala krajolike koje većina kućnih ljubimaca nikada ne vidi.

Na zvaničnoj stranici "Trio Fantastiko" Alma i Denis su navodili da im je cilj bio pokazati kako priroda može biti mjesto zajedničkih avantura ljudi i njihovih ljubimaca te potaknuti što više ljudi da vrijeme provode na otvorenom. Macika je s njima osvojila brojne planinske vrhove, uključujući i Grossglockner, jedan od najviših vrhova Austrije, a njihove nesvakidašnje priče prenosili su i strani mediji.

Zadnji uspon

Posljednje fotografije objavljene na Facebook stranici "Trio Fantastiko" nastale su tokom aklimatizacije na Elbrusu. Nasmijani Alma, Denis i Macika pripremali su se za završni uspon na najviši vrh Evrope, ne sluteći da će to biti njihova posljednja zajednička ekspedicija.

Nakon tragedije pojavile su se oprečne informacije o sudbini Macike. Dok neki mediji objavljuju da je pronađena zajedno s Almom i Denisom te dostojanstveno ukopana, pojedini ruski izvori ranije su tvrdili da nije pronađena. Zvanična potvrda tih navoda još nije objavljena, ali bez obzira na ishod, Macika je za mnoge ostala simbol bezuslovne odanosti i neraskidive veze između čovjeka, životinje i planine.