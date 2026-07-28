Reisu-l-ulema Husein ef. Kavazović: General Dreković je stajao na braniku cjelovitosti domovine i čuvao dignitet Armije RBiH

Reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein-ef. Kavazović uputio je pismo sućuti Udruženju generala Bosne i Hercegovine povodom smrti generala i ratnog komandanta 4. i 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine Ramiza Drekovića, prenosi Mina.

- Sa osjećajem gubitka primili smo vijest o preseljenju na ahiret uvaženog generala i ratnog komandanta 4. i 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine Ramiza Drekovića - naveo je reisu-l-ulema Kavazović.

Istakao je da je general Dreković svojim nepokolebljivim i patriotskim odnosom prema domovini stajao na braniku njene cjelovitosti u presudnim trenucima.