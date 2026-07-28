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PISMO SUĆUTI

Reisu-l-ulema Husein ef. Kavazović: General Dreković je stajao na braniku cjelovitosti domovine i čuvao dignitet Armije RBiH

Sa osjećajem gubitka primili smo vijest o preseljenju na ahiret uvaženog generala i ratnog komandanta

Kavazović: S ponosom i iskrena srca ćemo se sjećati generala. MINA

Dž. B.

prije 57 minuta

Reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein-ef. Kavazović uputio je pismo sućuti Udruženju generala Bosne i Hercegovine povodom smrti generala i ratnog komandanta 4. i 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine Ramiza Drekovića, prenosi Mina.

- Sa osjećajem gubitka primili smo vijest o preseljenju na ahiret uvaženog generala i ratnog komandanta 4. i 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine Ramiza Drekovića - naveo je reisu-l-ulema Kavazović.

Istakao je da je general Dreković svojim nepokolebljivim i patriotskim odnosom prema domovini stajao na braniku njene cjelovitosti u presudnim trenucima.

- Komandujući jedinicama Armije Republike Bosne i Hercegovine u bosanskoj Krajini te 4. korpusom u Hercegovini, čuvao je njenu čast i dignitet. S ponosom i iskrena srca ćemo se sjećati generala Ramiza Drekovića - poručio je reisu-l-ulema.

Kolegama generalima, saborcima, porodici i prijateljima generala Drekovića izrazio je sućut, uz osvrt na kur'anski ajet: "Svaka duša će smrt osjetiti i nama ćete se poslije vratiti". 

# RAMIZ DREKOVIĆ
# SMRT
# REIS HUSEIN EF. KAVAZOVIĆ
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