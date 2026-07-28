Od generala Drekovića se oprostili Komšić, Izetbegović, Radončić, Nikšić, Lendo...

Nakon vijesti o smrti generala Ramiza Drekovića, od njega su se oprostili brojni saborci, prijatelji i građani, ističući njegov doprinos u odbrani Bosne i Hercegovine.

Dreković je rođen 10. maja 1957. godine u Vesenićima kod Tutina. Vojnu akademiju oklopno-mehanizovanih jedinica završio je u Banjoj Luci 1980. godine, a karijeru je započeo u JNA, gdje je službovao u Bjelovaru. Tu je obavljao više komandnih dužnosti, sve do septembra 1991. godine, kada je u činu kapetana prve klase napustio JNA i vratio se u BiH.

Po dolasku u Bihać uključio se u organizaciju odbrane, najprije kao komandant Općinskog štaba Teritorijalne odbrane, a potom i Unsko-sanske operativne grupe. Formiranjem Petog korpusa Armije RBiH 21. oktobra 1992. godine postao je njegov prvi komandant, gdje je ostao do novembra naredne godine, kada je preuzeo komandu nad Četvrtim korpusom. U međuvremenu je unaprijeđen u čin brigadnog generala.

Nakon rata nastavio je vojnu službu u Vojsci Federacije BiH kao zamjenik komandanta Komande obuke i doktrine, a 15. aprila 1997. godine unaprijeđen je u čin divizijskog generala.

Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA) uhapsila ga je krajem 2018. godine zbog sumnje na ratne zločine na području Kalinovika. Tužilaštvo BiH teretilo ga je da je, kao komandant Četvrtog korpusa Armije RBiH, naredio artiljerijske napade na području Bjelimića kod Konjica, za koje je tvrdilo da su bili usmjereni prema civilima u Kalinoviku.

Postupak je pravosnažno okončan u novembru 2023. godine, kada je Apelaciono vijeće Suda BiH potvrdilo oslobađajuću presudu generalu Drekoviću.

"Tvoje ime i djelo ostat će upisani u historiji"

Nakon vijesti o njegovoj smrti, društvene mreže preplavile su poruke oproštaja. Mnogi su ga opisivali kao čovjeka koji je svoj život posvetio odbrani Bosne i Hercegovine.

- Bio je častan sin svog naroda, odgovoran suprug i otac, te veliki patriota. Volio je svoje rodno mjesto u Sandžaku, ali je jednako iskreno volio Bosnu i Hercegovinu. Bio je spreman dati sve za Bihać, Hercegovinu i cijelu Bosnu i Hercegovinu. Rahmet ti duši, generale. Tvoje ime i djelo ostat će upisani u historiji Bosne i Hercegovine i u sjećanju onih koji cijene slobodu - jedna je od poruka oproštaja.

- S dubokom tugom primio sam vijest o smrti Ramiza Drekovića, generala Armije Republike Bosne i Hercegovine. General Dreković je dao izuzetan doprinos organiziranju odbrane Republike Bosne i Hercegovine u jednom od najtežih perioda njene historije. Obavljajući odgovorne dužnosti komandanta Petog i Četvrtog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine dao je nemjerljiv doprinos u ustroju armijskih jedinica u modernu oružanu silu, te ostavio dubok trag u borbi za slobodu, nezavisnost i opstanak naše domovine. Njegovo ime ostat će trajno zabilježeno u historiji odbrambeno-oslobodilačkog rata, a uspomena na njega živjet će u njegovoj porodici, među saborcima, prijateljima i svim bosanskohercegovačkim patriotama - naveo je u svojoj poruci predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović.