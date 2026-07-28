Od generala Drekovića se oprostili Komšić, Izetbegović, Radončić, Nikšić, Lendo...

Nakon vijesti o smrti generala Ramiza Drekovića, od njega su se oprostili brojni saborci, prijatelji i građani, ističući njegov doprinos u odbrani Bosne i Hercegovine.
Dreković je rođen 10. maja 1957. godine u Vesenićima kod Tutina. Vojnu akademiju oklopno-mehanizovanih jedinica završio je u Banjoj Luci 1980. godine, a karijeru je započeo u JNA, gdje je službovao u Bjelovaru. Tu je obavljao više komandnih dužnosti, sve do septembra 1991. godine, kada je u činu kapetana prve klase napustio JNA i vratio se u BiH.
Po dolasku u Bihać uključio se u organizaciju odbrane, najprije kao komandant Općinskog štaba Teritorijalne odbrane, a potom i Unsko-sanske operativne grupe. Formiranjem Petog korpusa Armije RBiH 21. oktobra 1992. godine postao je njegov prvi komandant, gdje je ostao do novembra naredne godine, kada je preuzeo komandu nad Četvrtim korpusom. U međuvremenu je unaprijeđen u čin brigadnog generala.
Nakon rata nastavio je vojnu službu u Vojsci Federacije BiH kao zamjenik komandanta Komande obuke i doktrine, a 15. aprila 1997. godine unaprijeđen je u čin divizijskog generala.
Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA) uhapsila ga je krajem 2018. godine zbog sumnje na ratne zločine na području Kalinovika. Tužilaštvo BiH teretilo ga je da je, kao komandant Četvrtog korpusa Armije RBiH, naredio artiljerijske napade na području Bjelimića kod Konjica, za koje je tvrdilo da su bili usmjereni prema civilima u Kalinoviku.
Postupak je pravosnažno okončan u novembru 2023. godine, kada je Apelaciono vijeće Suda BiH potvrdilo oslobađajuću presudu generalu Drekoviću.
"Tvoje ime i djelo ostat će upisani u historiji"
Nakon vijesti o njegovoj smrti, društvene mreže preplavile su poruke oproštaja. Mnogi su ga opisivali kao čovjeka koji je svoj život posvetio odbrani Bosne i Hercegovine.
- Bio je častan sin svog naroda, odgovoran suprug i otac, te veliki patriota. Volio je svoje rodno mjesto u Sandžaku, ali je jednako iskreno volio Bosnu i Hercegovinu. Bio je spreman dati sve za Bihać, Hercegovinu i cijelu Bosnu i Hercegovinu. Rahmet ti duši, generale. Tvoje ime i djelo ostat će upisani u historiji Bosne i Hercegovine i u sjećanju onih koji cijene slobodu - jedna je od poruka oproštaja.
- S dubokom tugom primio sam vijest o smrti Ramiza Drekovića, generala Armije Republike Bosne i Hercegovine. General Dreković je dao izuzetan doprinos organiziranju odbrane Republike Bosne i Hercegovine u jednom od najtežih perioda njene historije. Obavljajući odgovorne dužnosti komandanta Petog i Četvrtog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine dao je nemjerljiv doprinos u ustroju armijskih jedinica u modernu oružanu silu, te ostavio dubok trag u borbi za slobodu, nezavisnost i opstanak naše domovine. Njegovo ime ostat će trajno zabilježeno u historiji odbrambeno-oslobodilačkog rata, a uspomena na njega živjet će u njegovoj porodici, među saborcima, prijateljima i svim bosanskohercegovačkim patriotama - naveo je u svojoj poruci predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović.
Njegov kolega iz Predsjedništva Željko Komšić oglasio se emotivnom porukom u kojoj je u telegramu saučešća naveo:
- Bosna i Hercegovina ostaje trajno dužna ljudima koji su u njenim najtežim trenucima stali u njenu odbranu. Među njima je bio i general Dreković, čiji će doprinos i predanost ostati upamćeni kao dio historije naše zemlje. Pamtit ćemo ga kao hrabrog komandanta, dobrog i čestitog čovjeka, a njegova ljudskost, dostojanstvo i predanost ostavit će trajan trag među svima koji su ga poznavali. Porodici generala Drekovića, njegovim saborcima i prijateljima, upućujem izraze dubokog i iskrenog saučešća, uz želju da pronađu snagu i utjehu u sjećanju na njegov život i djelo.
Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Refik Lendo je također uputio telegram saučešća u kojem stoji: "S tugom sam primio vijest o preseljenju na ahiret generala Ramiza Drekovića, istaknutog patriote, ratnog komandanta i dugogodišnjeg člana Udruženja generala Bosne i Hercegovine. Odlazak mog prijatelja i saborca predstavlja veliki gubitak za sve nas koji smo ga poznavali. Njegov doprinos odbrani Bosne i Hercegovine i Armiji Republike BiH ostat će trajno upamćen. Porodici Dreković, prijateljima, saborcima i članovima Udruženja generala BiH upućujem izraze najdubljeg saučešća. Molim Uzvišenog Allaha, dž.š., da generalu Ramizu Drekoviću podari najuzvišenije mjesto u Džennetu, a njegovoj porodici, prijateljima i saborcima snagu, sabur i ponos na njegov časni životni put."
Predsjednik SBB-a Fahrudin Radončić poručio je da je sve što je imao - znanje, hrabrost, vojnički moral, porodicu, život i sve drugo podredio odbrani i očuvanju Bosne i Hercegovine.
- Vrlo je malo ljudi koji svojim životom, hrabrošću i znanjem uđu u historijske čitanke i kolektivnu memoriju svog naroda i države. Odlazak generala Ramiza Drekovića vrlo je bolna vijest za sve patriote, njegovu porodicu i nas, koji smo bili lični prijatelji sa njime. Nakon što se sa Petim korpusom junački sudario sa veleizdajom u Krajini i ostavio neizbrisiv trag u odbrani Bosne i Hercegovine, boravio je određeno vrijeme u Sarajevu, prije nego je postavljen za komadanta Četvrtog korpusa.
Kao član Kabineta načelnika Štaba Oružanih snaga BiH generala Sefera Halilovića, tokom njegovog ratnog boravka u Sarajevu, postali smo prijatelji. Dreković je sve što je imao, znanje, hrabrost, vojnički moral, porodicu, život i sve drugo podredio odbrani i očuvanju Bosne i Hercegovine. Članovi njegove porodice, prijatelji, saborci i poznanici imaju za kime da žale i sa kime da se ponose. Porodici generala Drekovića upućujem izraze najdubljeg i iskrenog saučešća - naveo je Radončić.
Predsjednik SDA Bakir Izetbegović je poručio da je s tugom primio vijest o smrti Drekovića.
- General Dreković dao je izuzetan doprinos odbrani Bosne i Hercegovine u njenim najtežim danima, ostajući upamćen kao hrabar komandant i istinski patriota koji je svoj život posvetio borbi za slobodu i dostojanstvo naroda i domovine. Njegovoj porodici, saborcima i prijateljima upućujem iskreno saučešće, uz dovu da mu Uzvišeni Allah podari džennet, a njegovim najmilijima sabur u ovim teškim trenucima. Neka mu je lahka zemlja bosanska - napisao je Izetbegović.
Saučešće porodici izrazio je i federalni premijer Nermin Nikšić.
- Neke ljude pamtite cijeli život. Ne samo po onome što su radili, nego po tome kakvi su bili kada je bilo najteže. Takav je bio general Armije Republike Bosne i Hercegovine Ramiz Dreković. Teško je pronaći prave riječi kada ode čovjek kojeg ste poznavali i poštovali. Zato sam s velikom tugom primio vijest o smrti svog ratnog komandanta.
General Dreković nosio je veliku odgovornost u najtežim trenucima za Bosnu i Hercegovinu. Pokazivao je odlučnost i posvećenost odbrani naše zemlje. Meni će ostati u takvom sjećanju. Bio sam počašćen činjenicom da sam imao čast poznavati ga, dijeliti s njim dio tog teškog puta, te sarađivati i nakon toga.
Ostavio je neizbrisiv trag u odbrani Bosne i Hercegovine i trajnu obavezu da čuvamo sjećanje na ljude koji su stali u njenu odbranu kada je bilo najteže. Njegovoj porodici, saborcima i prijateljima upućujem iskreno saučešće. Komandante neka ti je laka zemlja bosanska i hercegovačka - poručio je Nikšić.
Posebno se pamti i njegov govor borcima u kojem je govorio o težini ratnog puta i odgovornosti koju su nosili oni koji su branili zemlju: "Koliko će nas ostati živih ne znam, ali zapamtite jarani moji da u borbu ići moramo. Sastanak održite prvo sami sa sobom i recite sebi: Idem u borbu, ne znam da li ću se vratiti...".