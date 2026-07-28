Stiže borački dodatak: Poznato ko ima pravo i koliko će iznositi

Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na 20. hitnoj sjednici usvojio je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica, kojim se uvodi borački dodatak.

Za usvajanje zakona glasalo je 67 zastupnika.

Pravo na borački dodatak moći će ostvariti demobilizirani branilac, pripadnik Oružanih snaga, koji je učestvovao u odbrani Bosne i Hercegovine od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995. godine, u trajanju od najmanje godinu.

Pravo će imati i članovi porodice poginulog ili umrlog branioca, bez obzira na period njegovog učešća u Oružanim snagama, ukoliko su korisnici prava u skladu sa Zakonom o pravima branilaca i članova njihovih porodica.

Prema podacima Radne grupe, pravo na borački dodatak moglo bi ostvariti 383.494 korisnika. Predloženo je da dodatak iznosi 1,50 KM za svaki mjesec proveden u Oružanim snagama Republike BiH, odnosno Armiji RBiH, Hrvatskom vijeću odbrane i Ministarstvu unutrašnjih poslova RBiH.

Procijenjeno je da će za isplatu boračkog dodatka na godišnjem nivou biti potrebno oko 234,7 miliona KM.