Alina Pekova otkrila: Zašto je Elbrus odnio živote bh. alpinista

Ruska alpinistkinja Alina Pekova (Alina Pekova), prva žena koja se popela na svih 14 svjetskih vrhova viših od 8.000 metara, govorila je o opasnostima planine Elbrus i tragedijama koje su se dogodile na ovom poznatom vrhu, uključujući i smrt pet bh. alpinista.

U intervjuu za rusku agenciju TASS, Pekova je istakla da je jedan od najvećih problema to što mnogi planinari potcjenjuju težinu uspona na Elbrus, smatrajući ga lakšim nego što zaista jeste.

– Glavni problem je što ljudi misle da je ova planina laka. Zbog toga potcjenjuju opasnosti s kojima se mogu suočiti, zanemaruju potrebnu opremu i ne smatraju potrebnim ići s vodičem – kazala je Pekova.

Kobna greška

Prema njenim riječima, u visokim planinama odgovarajuća oprema i iskusan vodič često mogu biti presudni.

– Ljudi ne razumiju uvijek da u određenim situacijama njihovi životi mogu ovisiti o pravoj opremi. Isto važi i za kompetentnog vodiča, osobu koja poznaje rutu, daje važne preporuke i u kritičnom trenutku može donijeti odluke koje spašavaju život – navela je.

Pekova je upozorila i na nagle promjene vremenskih uslova na Elbrusu, gdje se situacija može promijeniti u svega nekoliko minuta.

Opasni uspon

– Vidljivost može gotovo potpuno nestati, orijentiri se mogu izgubiti, staze prekriti snijegom, a osoba koja je do tada znala put odjednom više ne zna gdje se nalazi i šta treba uraditi – objasnila je.

Dodala je da se u takvim trenucima planina koja djeluje kao relativno jednostavna ruta može pretvoriti u smrtonosnu opasnost.