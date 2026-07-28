Bivši reis Cerić traži da se Dreković ukopa u haremu Alipašine džamije u Sarajevu

Nakon vijesti o smrti generala Ramiza Drekovića, ratnog komandanta 5. i 4. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, bivši reisul-ulema Mustafa Cerić uputio je apel da Dreković bude ukopan u haremu Alipašine džamije u Sarajevu.

- Dženaza generalu Armije Republike Bosne i Hercegovine i jednom od najistaknutijih vojnih komandanata Ramizu Drekoviću bit će klanjana u četvrtak u 12 sati na Gradskom mezarju Vlakovo.

Pitanje: Zašto se bosanski general Ramiz Dreković ne ukopa u haremu Alipašine džamije u Sarajevu, gdje je ukopan i legendarni komandant Zaim Imamović i drugi istaknuti patrioti u Bošnjaka?

General Dreković zaslužio je više nego neki da njegov mezar bude u društvu s legendarnim generale i legendarnim patriotima naše Bosne.

Očekujem od odgovornih u Bopnjaka da preispitaju svoj odnos prema generalu Ramizu Drekoviću i urade ono što je pravo, a to je da ga se ukopa u haremu Alipašine džamije u Sarajevu!

Svi smo Allahovi i svi se Allahu vraćamo s počastima i svjedočenjima braće u vjeri i sudbini - poručio je.