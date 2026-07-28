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EMOTIVNA OBJAVA

Slaven Kovačević se oprostio od generala Drekovića: "Ode moj dobar prijatelj i saborac"

Često smo razgovarali, razmjenjivali mišljenja o raznim temama, uvijek je imao nešto pametno da kaže, rekao je

Ramiz Dreković i Slaven Kovačević. Facebook

M. Až.

prije 36 minuta

Slaven Kovačević, savjetnik člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića, oprostio se emotivnom porukom na društvenim mrežama od penzionisanog generala Armije Republike Bosne i Hercegovine Ramiza Drekovića, koji je preminuo u Sarajevu u 70. godini života.

- Ode moj dobar prijatelj i saborac, general Ramiz Dreković. Često smo razgovarali, razmjenjivali mišljenja o raznim temama, uvijek je imao nešto pametno da kaže.

Hvala za sve, legendo - napisao je Kovačević na svom Facebook profilu uz fotografiju s generalom Drekovićem.

Ramiz Dreković rođen je 10. maja 1956. godine u Tutinu.

Vojno obrazovanje stekao je na Vojnoj akademiji u Beogradu, nakon čega je službovao u Jugoslovenskoj narodnoj armiji.

Početkom agresije na Bosnu i Hercegovinu napustio je JNA i stavio se na raspolaganje Teritorijalnoj odbrani Republike Bosne i Hercegovine.

Tokom rata obavljao je niz najviših vojnih dužnosti. Bio je prvi komandant Petog korpusa Armije RBiH sa sjedištem u Bihaću, gdje je postavio temelje odbrane bosanske Krajine.

Nakon toga preuzeo je komandu nad Četvrtim korpusom Armije RBiH u Mostaru, a potom je obavljao i dužnost načelnika Uprave za politička pitanja Generalštaba Armije RBiH.

Za zasluge u odbrani domovine odlikovan je visokim vojnim priznanjima, a ostao je upamćen kao jedan od ključnih stratega u organizaciji oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine.

# RAMIZ DREKOVIĆ
# SLAVEN KOVAČEVIĆ
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