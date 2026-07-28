Slaven Kovačević se oprostio od generala Drekovića: "Ode moj dobar prijatelj i saborac"

Slaven Kovačević, savjetnik člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića, oprostio se emotivnom porukom na društvenim mrežama od penzionisanog generala Armije Republike Bosne i Hercegovine Ramiza Drekovića, koji je preminuo u Sarajevu u 70. godini života.

- Ode moj dobar prijatelj i saborac, general Ramiz Dreković. Često smo razgovarali, razmjenjivali mišljenja o raznim temama, uvijek je imao nešto pametno da kaže.

Hvala za sve, legendo - napisao je Kovačević na svom Facebook profilu uz fotografiju s generalom Drekovićem.

Ramiz Dreković rođen je 10. maja 1956. godine u Tutinu.

Vojno obrazovanje stekao je na Vojnoj akademiji u Beogradu, nakon čega je službovao u Jugoslovenskoj narodnoj armiji.