Nešić: Elfeta Veseli, ubica dječaka Slobodana, uživa vanzatvorske pogodnosti, svaki mjesec šeta Ilidžom

Predsjednik DNS-a Nenad Nešić izjavio je da je od više građana dobio informacije prema kojima Elfeta Veseli, osuđena za ratne zločine i ubistvo 12-godišnjeg Slobodana Stojanovića, koristi vanzavodske pogodnosti tokom izdržavanja zatvorske kazne u Kazneno-popravnom zavodu Tuzla.

Iz DNS-a navode da je Nenada Nešića kontaktiralo više uznemirenih građana koji su tražili da se reaguje zbog, kako tvrde, pogodnosti koje uživa Elfeta Veseli, osuđena za ubistvo dječaka Slobodana Stojanovića iz Donje Kamenice.

- Tražim od federalnog ministra pravde, kao i od ministra pravde BiH, da zaustave ovo beščašće i skrnavljenje žrtava i glorifikovanje zločinca. Kako je moguće da osoba koja je 10 godina bila u bjekstvu, a potom osuđena za svirepo ubistvo djeteta, svaki mjesec slobodno šeta Ilidžom, u neposrednoj blizini prebivališta porodice dječaka? Kako bi se osjećala njegova sestra kada bi na ulici srela ženu koja je ubila njenog brata? Kako je moguće da joj se dozvoljava boravak od pet do sedam dana na adresi koja nije adresa njenog prebivališta? - rekao je Nešić.

On je naveo da je Slobodanu Stojanoviću uskraćeno djetinjstvo, odrastanje i sve životne radosti, dok, kako tvrdi, osuđena osoba dobija privilegije poput godišnjeg odmora, mjesečnih izlazaka na Ilidžu, koja nije njeno prebivalište, te nekoliko sati slobodnog vremena u Tuzli.

Nešić je rekao da su ga kontaktirali i radnici KPZ-a Tuzla koji tvrde da ponašanje Elfete Veseli u zatvoru nije primjereno, ali i da ona navodno uživa zaštitu pojedinih stražara i vaspitača koji joj omogućavaju pogodnosti.

- Izmišljeno joj je radno mjesto da se bavi hortikulturom, kako bi imala pravo na godišnji odmor. Druge zatvorenice koje su bile u tom zatvoru, samo zbog druge nacionalnosti, bile su meta njenog maltretiranja i terora, a kada bi to prijavile, onda bi se one našle u samici jer Elfeta uživa zaštitu pojedinih stražara i vaspitača. Zbog Elfete se u KPZ-u Tuzla nije smio obilježiti ni pravoslavni Božić i često je drugim zatvorenicama govorila da se zarati kako bi ponovo išla u rat. Je li to ponašanje koje zaslužuje vanzatvorske pogodnosti?" - dio je navoda koji su, prema riječima DNS-a, preneseni Nenadu Nešiću.

Predsjednik DNS-a zatražio je da se svi navodi sistematski ispitaju i da se obustave vanzatvorske pogodnosti za osobu osuđenu zbog ubistva djeteta.

Podsjećamo, Apelaciono vijeće Suda Bosne i Hercegovine osudilo je Elfetu Veseli na 13 godina zatvora zbog ubistva 12-godišnjeg Slobodana Stojanovića 1992. godine u Zvorniku.