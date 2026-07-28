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Ivanova komšinica Simonida ispričala kako je savladao vandala: Ovo je mržnja, ne mogu da shvatim zašto je to Poljak uradio

Prvo je njegov otac stigao, jer se prepao za svoje dijete. Ivan se treba nagraditi, rekla je

Simonida Vučić u društvu Ivana. Avaz

Piše: Evelin Trako

prije 1 sat 17 minuta

U selu Cerno kod Ljubuškog, gdje je danas Ivan Vučić savladao državljanina Poljske koji je sinoć napravio haos u Međugorju, zatekli smo i Simonidu Vučić.

Ona je Sarajka koja ima vikendicu u Cernu, u Ivanovom komšiluku.

Ona nam je ispričala da je s balkona pratila šta se dešavalo danas.

- Ivan je trčao za njim i onda ga je stigao. Tada je počela borba, Ivan ga je okrenuo i ovaj je pao. Onda je Ivan skočio na njega da ne bi pobjegao, a onda su mještani potrčali. Prvo je njegov otac stigao, jer se prepao za svoje dijete. Ivan se treba nagraditi. Nije bilo fino sve to gledati. Ovo je mržnja, ne mogu da shvatim ovo što se desilo, Poljaci su katolici. Koja god se svetinja skrnavi, to je fuj - kazala je.

Njenu izjavu možete pogledati na 6:52 na snimku na početku teksta.

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# LJUBUŠKI
# IVAN VUČIĆ
# SIMONIDA VUČIĆ
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