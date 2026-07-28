Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

POSLJEDNJI POZDRAV

Safet Oručević se oprostio od generala Drekovića: "Ostat će još mnogo uspomena koje će se pričati i zapisivati"

U našem posljednjem razgovoru evocirali smo uspomene na lijepe, ali i na veoma teške dane njegovog komandovanja, poručio je

Oručević i Dreković. Facebook

M. Až.

prije 1 sat 8 minuta

Bivši gradonačelnik Mostara Safet Oručević oglasio se povodom smrti generala Armije Republike Bosne i Hercegovine Ramiza Drekovića, ističući da je iza njega ostalo dragocjeno svjedočenje o ratnim godinama i događajima koji su obilježili Hercegovinu.

- Zimus smo pozvali generala Ramiza Drekovića da za TV Historiju i naš arhiv snimimo veliki intervju o svim događajima tokom njegovog komandovanja u Hercegovini. Intervju smo realizovali u organizaciji Adnana Hasića i Haruna Pilava.

Iako je već bio teško bolestan, ostavio je budućim generacijama dragocjeno svjedočenje o događajima i ljudima koji su obilježili to teško vrijeme.

Kada je imenovan za komandanta 4. korpusa, ja sam već bio zamjenik komandanta korpusa. Tada sam ga upoznao i kao čovjeka i kao vojnika. Dobro smo sarađivali, a posebno nakon mog imenovanja za predsjednika Opštine Mostar.

Zajedno smo prošli kroz težak proces demilitarizacije dijela grada koji je bio proglašen Zaštićenom zonom Evropske unije. Upravo je to omogućilo da od 1994. do 1996. godine započne značajna obnova Mostara, grada koji je tada ličio na Hirošimu.

Bio je tvrd vojnik, a mi tvrdi Hercegovci, pa je među nama znalo biti i iskri. Ipak, svi smo znali da se iskreno borimo za isti cilj.

U našem posljednjem razgovoru evocirali smo uspomene na lijepe, ali i na veoma teške dane njegovog komandovanja. Nije krio da žali zbog nekih odluka, ali je govorio da će umrijeti spokojan jer je pred sudom skinuo sa sebe nepravednu optužnicu za ratne zločine.

O generalu Ramizu Drekoviću ostat će još mnogo uspomena koje će se pričati i zapisivati.

Neka mu je vječni rahmet i laka bosanska zemlja - poručio je.

# RAMIZ DREKOVIĆ
# SAFET ORUČEVIĆ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.