Safet Oručević se oprostio od generala Drekovića: "Ostat će još mnogo uspomena koje će se pričati i zapisivati"

Bivši gradonačelnik Mostara Safet Oručević oglasio se povodom smrti generala Armije Republike Bosne i Hercegovine Ramiza Drekovića, ističući da je iza njega ostalo dragocjeno svjedočenje o ratnim godinama i događajima koji su obilježili Hercegovinu.

- Zimus smo pozvali generala Ramiza Drekovića da za TV Historiju i naš arhiv snimimo veliki intervju o svim događajima tokom njegovog komandovanja u Hercegovini. Intervju smo realizovali u organizaciji Adnana Hasića i Haruna Pilava.

Iako je već bio teško bolestan, ostavio je budućim generacijama dragocjeno svjedočenje o događajima i ljudima koji su obilježili to teško vrijeme.

Kada je imenovan za komandanta 4. korpusa, ja sam već bio zamjenik komandanta korpusa. Tada sam ga upoznao i kao čovjeka i kao vojnika. Dobro smo sarađivali, a posebno nakon mog imenovanja za predsjednika Opštine Mostar.