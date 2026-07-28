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NALAZI SE U PRITVORU

Tužilaštvo BiH preuzima slučaj Poljaka osumnjičenog za vandalizam u Međugorju: Evo kakva mu kazna prijeti

Uhapšen je 31-godišnji Bartolomej Vlodzimjež Krakovjak

Poljak koji je osumnjičen za vandalizam u Međugorju. Facebook

M. Až.

1 sat

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine preuzet će predmet protiv poljskog državljanina osumnjičenog za vandalske napade u Međugorju, a za njega će biti zatraženo određivanje pritvora.

Ovu informaciju potvrdili su iz Tužilaštva BiH, navodeći da se osumnjičeni tereti za oštećenje ili rušenje vjerskih objekata prema članu 145. b Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Za ovo krivično djelo predviđena je kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina.

- Mi preuzimamo predmet. Ujutro ga dovode nama i ide prijedlog za pritvor - rečeno je iz Tužilaštva BiH.

Podsjetimo, uhapšen je 31-godišnji Bartolomej Vlodzimjež Krakovjak (Bartłomiej Włodzimierz Krakowiak), koji se trenutno nalazi u pritvoru u Ljubuškom.

On je osumnjičen da je u Međugorju polio crnom bojom kip Gospe na Podbrdu, oštetio manju statuu, zapalio vanjski oltar crkve svetog Jakova te ispisao uvredljive poruke na poljskom i engleskom jeziku.

Također se sumnja da je postavio transparent s porukom na poljskom jeziku: "Ivanka, Mirjana, Milka, Vicka, Ivan, Jakov, to su prevaranti, imam dokaze."

Krakovjak je prije devet godina pješačio oko 1.300 kilometara od Varšave do Međugorja, što je, prema ranijim navodima, bilo povezano s njegovom borbom protiv depresije i duhovnim traganjem. Njegovo putovanje pratilo je oko 27.000 ljudi putem Facebooka.

# MEĐUGORJE
# VANDALIZAM
# TUŽILAŠTVO BIH
# BARTŁOMIEJ WŁODZIMIERZ KRAKOWIAK
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