Uhapšeni Poljak predat MUP-u HNK

Državljanin Poljske, koji se sumnjiči za vandalizam nad vjerskim simbolima u Međugorju, predat je policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona u Čitluku, dok je istragu u ovom predmetu preuzelo Tužilaštvo Bosne i Hercegovine.

Poljski državljanin uhapšen je u utorak nešto prije 13 sati u mjestu Crno kod Ljubuškog, nakon policijske potrage pokrenute zbog više incidenata u Međugorju.