Uhapšeni Poljak predat MUP-u HNK

Državljanin Poljske, koji se sumnjiči za vandalizam nad vjerskim simbolima u Međugorju, predat je policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona u Čitluku, dok je istragu u ovom predmetu preuzelo Tužilaštvo Bosne i Hercegovine.
Poljski državljanin uhapšen je u utorak nešto prije 13 sati u mjestu Crno kod Ljubuškog, nakon policijske potrage pokrenute zbog više incidenata u Međugorju.
Tokom noći oskrnavljen je Gospin kip na Podbrdu, mjestu ukazanja, koji je poliven crnom bojom, a ispisane su i brojne uvredljive poruke. U blizini su oštećeni i manji Gospin kip te Plavi križ, jedno od najpoznatijih molitvenih mjesta u Međugorju. Nedugo potom osumnjičeni je zapalio i vanjski oltar iza crkve svetog Jakova.
Skrnavljenje poznatih mjesta molitve i pobožnosti u Međugorju izazvalo je brojne osude u Bosni i Hercegovini.
Istragu je u međuvremenu preuzelo Tužilaštvo Bosne i Hercegovine.
Iz Tužilaštva BiH potvrdili su da se osumnjičeni tereti za krivično djelo oštećenja ili rušenja vjerskih objekata iz člana 145b Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.
Za ovo krivično djelo predviđena je kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina.