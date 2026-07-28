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OSUMNJIČEN ZA VANDALIZAM

Uhapšeni Poljak predat MUP-u HNK

Istragu je u međuvremenu preuzelo Tužilaštvo Bosne i Hercegovine

Poljak predat MUP-u HNK - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
M. Až.

prije 13 minuta

Državljanin Poljske, koji se sumnjiči za vandalizam nad vjerskim simbolima u Međugorju, predat je policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona u Čitluku, dok je istragu u ovom predmetu preuzelo Tužilaštvo Bosne i Hercegovine.

Poljski državljanin uhapšen je u utorak nešto prije 13 sati u mjestu Crno kod Ljubuškog, nakon policijske potrage pokrenute zbog više incidenata u Međugorju.

Tokom noći oskrnavljen je Gospin kip na Podbrdu, mjestu ukazanja, koji je poliven crnom bojom, a ispisane su i brojne uvredljive poruke. U blizini su oštećeni i manji Gospin kip te Plavi križ, jedno od najpoznatijih molitvenih mjesta u Međugorju. Nedugo potom osumnjičeni je zapalio i vanjski oltar iza crkve svetog Jakova.

Skrnavljenje poznatih mjesta molitve i pobožnosti u Međugorju izazvalo je brojne osude u Bosni i Hercegovini.

Istragu je u međuvremenu preuzelo Tužilaštvo Bosne i Hercegovine.

Iz Tužilaštva BiH potvrdili su da se osumnjičeni tereti za krivično djelo oštećenja ili rušenja vjerskih objekata iz člana 145b Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

Za ovo krivično djelo predviđena je kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina.

# MUP HNK
# MEĐUGORJE
# TUŽILAŠTVO BIH
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