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U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte: Mundijal podigao interes

Od svih učesnica SP 2026, najviše je porastao broj Google pretraga pojma "visit Bosnia", navode turistički stručnjaci Iglu Cruise

Avaz

Avaz.ba

prije 1 sat 16 minuta

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Mundijal podigao interes.

Zahvaljujući sjajnom nastupu Zmajeva na Svjetskom prvenstvu, BiH je postala jedna od najpretraživanijih turističkih destinacija u svijetu, pokazalo je istraživanje turističkih stručnjaka kompanije Iglu Cruise. Njihova analiza je Bosnu i Hercegovinu svrstala na prvo mjesto među 48 učesnica Mundijala.

Stručnjaci su BiH opisali kao "skriveni dragulj" Evrope, koji privlači putnike prirodnim ljepotama, pristupačnim cijenama i bogatom historijom.

Preminuo general Armije Republike BiH, koji je obilježio najteže ratne godine, Ramiz Dreković. Vijest o njegovoj smrti izazvala brojne reakcije među njegovim nekadašnjim saborcima, prijateljima i građanima.

Čitajte i o krčmljenju javnog novca i promociji NiP-a budžetskim milionima.

Istražili smo zašto mladi u BiH tek u 30. godini napuštaju roditeljski dom.

Interes za Zmaja pokazali drugi klubovi: Benfika ne da Dedića.ž

Općinski sud potvrdio optužnicu: Zaposlenicu vrtića terete za zlostavljanje.

Još bez viza za sporne države: Crna Gora grabi ka EU, bh. političari na godišnji odmor.

Stručnjaci upozoravaju da BiH zasotaje u digitalizaciji javne uprave.

Doktor Almir Azabagić za "Dnevni avaz" je govorio kako se zaštiti od toplotnog vala.

Istražili smo zašto se Trojki toliko žuri s usvajanjem Regulacionog plana?

Tramp promijenio stav prema Zelenskom, ali Pentagon i dalje usporava vojnu pomoć Ukrajini. Više o tome čitajte na stranama globusa.

Na stranama crne hronike čitajte o vandalskom činu u Međugorju. Poljak zapalio dio oltara i oštetio Gospin kip.

Saznajte i kolika je bila inflacija u junu.

Čitajte i o festivalima u BiH koji će se održati u augustu.

Tuzla i ovog ljeta otvara vrata mladim umjetnicima: Sve je spremno za još jedan Kaleidoskop. Više o tome čitajte na kulturnim stranama.

Na sportskim stranama čitajte i o transferima koje su napravili Zmajevi.

Svoj primjerak "Dnevnog avaza" možete kupiti na kioscima širom Bosne i Hercegovine.

Današnje printano izdanje čitajte i na digitalnoj platformi na ovom linku: https://avaz.pressreader.com/.

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# VOLODOMYR ZELENSKY
# AVAZ
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