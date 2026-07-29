Adnan Mehonić: Od BiH do svjetskog vrha

Bosanskohercegovački naučnik Adnan Mehonić ostvario je veliki uspjeh u međunarodnoj akademskoj karijeri. S 39 godina imenovan je za redovnog profesora na University College Londonu (UCL), jednom od najuglednijih univerziteta na svijetu.

Njegovo imenovanje predstavlja veliko priznanje za dugogodišnji naučni rad, istraživanja i inovacije u oblasti nanoelektronike i elektroničkih materijala.

Mehonić je na UCL-u dobio zvanje profesora nanoelektronike i elektroničkih materijala, a njegova istraživanja usmjerena su na razvoj novih tehnologija koje bi mogle promijeniti budućnost računarstva. Posebno se bavi energetski efikasnom nanoelektronikom i memristivnim uređajima, tehnologijom koja povezuje memoriju i obradu podataka i koja se razvija za računarske sisteme inspirisane radom ljudskog mozga.

Osim akademskog rada, Mehonić je i suosnivač te glavni tehnološki direktor kompanije IntrinSic Semiconductor Technology, nastale kao spin-off kompanija UCL-a. Njegov rad povezuje naučna istraživanja i industrijske inovacije, stvarajući rješenja za buduće generacije elektronskih uređaja.

Karijera Adnana Mehonića primjer je uspjeha bh. stručnjaka koji su svojim znanjem i predanim radom dostigli sam svjetski vrh. Njegov uspjeh predstavlja inspiraciju mladim istraživačima i potvrdu da talent i znanje iz Bosne i Hercegovine mogu biti prepoznati na najvećim svjetskim univerzitetima.

Adnan Mehonić danas je jedno od najznačajnijih imena bh. nauke u svijetu i simbol uspjeha zasnovanog na obrazovanju, inovacijama i upornosti.