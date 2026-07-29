Birači, ali ne i kandidati

Procjenjuje se da izvan domovine trenutno živi gotovo 2,2 miliona građana, pa je podatak Centralne izborne komisije o malom broju registriranih za učešće u izbornom procesu izazvao čuđenje i različite komentare u bh. medijima. U analizama su se redali mogući uzroci ovako masovne apstinencije, pa su odnos državnih institucija prema dijaspori, komplicirana procedura prijavljivanja i opće stanje u društvu, u kojem se promjene čine nemogućim, svrstani među osnovne. Ipak, činjenica da ovdašnje političke stranke građane izvan zemlje vide isključivo kao glasače, ali ne i kao kandidate na izborima, možda predstavlja i ključni razlog za ovogodišnji izostanak masovnijeg učešća birača iz inostranstva. Na nju je ukazao predsjednik Svjetskog saveza dijaspore Mujo Hamzić, čudeći se kako to da među stotinama hiljada mladih, uspješnih, obrazovanih Bosanaca i Hercegovaca širom svijeta, nije bilo nikoga dovoljno dobrog da se nađe na izbornim listama bh. stranaka. Istovremeno, naši građani zauzimaju gradonačelničke, ministarske ili zastupničke pozicije u zemljama u kojima trenutno žive, nižu uspjehe u obrazovanju, medicini, ekonomiji, sportu...

Agresija na BiH, poratna politička i ekonomska situacija, uz kriminal, korupciju i partijska zapošljavanja, iz ove zemlje su otjerali približno 1,8 miliona u njoj rođenih ljudi, uz koje je stasala generacija s više od 400.000 njihovih potomaka. S aktuelnim političkim akterima, koji produciraju krize, stagnaciju, siromaštvo i neizvjesnost, raste broj onih koji odlaze. U odnosu na ukupan broj stanovnika, po brojnosti dijaspore BiH je šesta zemlja u svijetu i prva u Evropi. Finansijska podrška iz inostranstva, sve češće su konstatacije, ovu zemlju održava u životu, jer dijaspora je u prošloj godini u domovinu poslala 4,46, a u prva tri mjeseca ove godine skoro milijardu KM. Ipak, dijaspora ne može i dalje biti tretirana kao neiscrpan bankomat ili rezervoar glasova za izbore, već mora biti uključena u sve oblasti života, pa i na izborne liste već u sljedećem izbornom ciklusu. Kao najveći potencijal kojeg imamo, a vjerovatno i najjača poluga za promjene na političkom, ekonomskom i svakom drugom planu i inicijative za uspostavu ministarstva dijaspore BiH i osnivanju posebne izborne jedinice za dijasporu zaslužuju podršku.