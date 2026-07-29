Enida Glušac, predsjednica Udruženja „Renesansa“: Voljela bih posjetiti Zambiju

Ime i prezime: Enida Glušac.

Datum i mjesto rođenja: 20. septembra 1977. godine, Sarajevo.

Šta prvo uradite kad se probudite? Izvedem pse napolje.

Da niste to što jeste, čime biste se bavili? Vjerovatno bih živjela nadomak grada i uzgajala alpake.

Šta Vam je bio prvi posao u životu? Kao mlada djevojka radila sam kao hemijski laborant u fabrici koja je bila najveći evropski proizvođač čelika.

Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo? Rado bih ponijela knjigu, ali mislim da bi mi šibica bila potrebnija kako bih mogla zapaliti vatru.

Najdraža pjesma: "Ne pokušavaj mijenjat' me" Miladina Šobića.

Šta gledate na televiziji? Pravi sam filmofil, a komedije su mi omiljeni žanr.

Šta Vas nervira? Ljudska glupost.

Najdraži grad: Sarajevo.

Najbolji poklon koji ste dobili? Dar od Boga za drugu šansu u životu i život uz moju divnu djecu, sina i kćerku.

Čega se plašite? Sebe i dragog Boga. Sebe da u nečemu ne iznevjerim, a Boga da Ga ne razočaram.

S kim najradije pijete kafu? S mamom.

Omiljena društvena mreža: Instagram.

Najdraža boja: Nekada je to bila crvena, dok nisam otkrila snagu i moć ružičaste.

Ko Vam je uzor? Erin Brokovič (Brockovich).

Najdraži pisac: Onore de Balzak (Honoré de Balzac).

Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu? Svi imamo tu mogućnost i možemo je ostvarivati malim djelima, jer svi smo dio ovog svijeta.

Omiljeni muzičar ili bend: Đorđe Balašević.

Posljednja knjiga koju ste pročitali: "Tri Evine kćeri", Elif Šafak.

Tim za koji navijate: FK Sarajevo, uz kćerku Sabrinu.

Omiljena narodna izreka: "Pametnom i išaret dovoljan".

Koje pitanje najviše mrzite? "Kad će se revidirati lista lijekova za onkološke pacijente?"

Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Skarlet O'Hara (Scarlett) iz "Prohujalo s vihorom".

Koju zemlju biste voljeli posjetiti? Zambiju.