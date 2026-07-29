Danas u BiH sunčano i vrlo toplo, na jugu temperatura do 39 stepeni

U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati sunčano vrijeme uz malu oblačnost, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar će biti slab. U Hercegovini i na jugozapadu zemlje puhat će jugozapadni vjetar, dok će u ostalim krajevima dominirati istočni i sjeveroistočni.

Jutarnja temperatura zraka kretat će se od 14 do 20 stepeni, dok će na jugu dosezati do 24 stepena. Najviša dnevna temperatura uglavnom će biti između 28 i 34 stepena, a u Hercegovini i do 39 stepeni Celzija.

U Sarajevu se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura iznosit će oko 15 stepeni, dok će se dnevna popeti na oko 31 stepen Celzija.