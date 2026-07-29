Ervin Čustović kritikovao stranice "Sabit Iztarčina" i "Dajdža Rile": "Predstavljaju Bošnjaka kao nepismenog, primitivnog, agresivnog i površno religioznog čovjeka"

Kako navodi, problem nije u tome što se ljudi šale na vlastiti račun, već što su, prema njegovom mišljenju, pojedini profili s velikim brojem pratilaca godinama sticali popularnost predstavljajući Bošnjake kao "nepismenog, primitivnog, agresivnog i površno religioznog čovjeka".

Sarajevski poduzetnik i društveni komentator Ervin Čustović oglasio se na društvenim mrežama porukom da humor prestaje biti bezazlen kada od cijelog jednog naroda pravi karikaturu.

Ističe da su izrazi poput "marisanje", "Fadila", "Mubera", "džuma", "baklava" i "dijaspora" postali svojevrsni digitalni stereotipi koji se neprestano ponavljaju.

- Kada se ista slika ponovi hiljadama puta, ona više nije samo šala. Ona postaje stereotip koji drugi ljudi koriste kao navodnu potvrdu svojih predrasuda o nama - poručio je Čustović.

Dodaje da su Bošnjaci "ponosan i državotvoran narod bogate historije, kulture, vjere i tradicije", te upozorava da njihov identitet ne bi smio biti sveden na "karikaturu nepismenog glupana".

Prema njegovim riječima, profili koji svoju popularnost grade na takvom sadržaju djeluju poput "kancera društva", jer se hrane ponižavanjem vlastitog naroda, dok se "najprizemniji stereotipi pretvaraju u zabavu".

Na kraju je pozvao građane da takvim sadržajima uskrate podršku.

- Treba ih zaobići u širokom luku – ne pratiti ih, ne dijeliti njihov sadržaj, ne komentarisati i ne davati im prostor. Najbolji odgovor je uskratiti im značaj i ne dozvoliti da od ismijavanja bošnjačkog identiteta prave popularnost i zaradu - zaključio je Čustović.