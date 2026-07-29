Darijana Filipović, opet o Međugorju: Kako se "otvoreni napad na katolički puk u BiH" ipak sveo na vandalizam

Zastupnica HDZ-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i kandidatkinja te stranke za Predsjedništvo BiH na predstojećim izborima Darijana Filipović ponovo se oglasila o vandalskima napadima u Međugorju zbog kojih je uhapšen 31-godišnji poljski državljanin Bartolomej Vlodzimjež Krakovjak (Bartłomiej Włodzimierz Krakowiak).

Prva reakcija Filipović bila je takva da je istakla da to nije običan čin vandalizma, već da se radi o otvorenom napadu na katolički puk u Bosni i Hercegovini. Čini se da se nakon hapšenja Poljaka predomislila pa sad kaže da se, ipak, radilo o vandalizaciji svetišta u Međugorju.

Podsjetimo, u prvom reakciji na ovaj incident Filipović je kazala kako najsnažnije osuđuje napad na Crkvu sv. Jakova, Gospin kip i Plavi križ na Podbrdu.

Nova reakcija nakon hapšenja

- Stravične poruke ostavljene na mjestu molitve i svetosti, mjestu nade i mira, te materijalna šteta pričinjena na oltaru ne smiju proći nekažnjeno. Ovo nije običan čin vandalizma. To je otvoren napad na katolički puk u Međugorju i cijeloj BiH, ali i napad na svjetski simbol mira i zajedništva - i to uoči 37. Međunarodnog susreta mladih, kada u Međugorje pristižu deseci hiljada vjernika iz cijeloga svijeta - navela je tad.

Nakon što se ispostavilo da je napad izveo poljski državljanin Bartolomej Vlodzimjež Krakovjak i nakon niza kritika, Filipović se opet oglasila.

- U mojoj objavi osudila sam čin - vandalizaciju svetišta u Međugorju i uvredljive poruke ostavljene na mjestu molitve katolika u BiH - bez ijedne riječi o naciji ili vjeri počinitelja. Sve ostale interpretacije su laž - rekla je u novoj objavi na X-u.

Znakovito je, dodala je, da "pojedini portali vrlo neprofesionalno, baš takvu osudu, u kojoj nema nijedne nacionalne ni vjerske kvalifikacije, koriste za podgrijavanje međunacionalnog nepovjerenja učitavajući u nju nepostojeće tvrdnje".

- Osuda vandalizacije svetišta nije podjela. Podjelu stvara onaj ko od zločina pravi povod za sukob - zaključila je.

Ko je uhapšeni Poljak

Uhapšeni Poljak se trenutno nalazi u pritvoru u Ljubuškom.

On je osumnjičen da je u Međugorju polio crnom bojom kip Gospe na Podbrdu, oštetio manju statuu, zapalio vanjski oltar crkve svetog Jakova te ispisao uvredljive poruke na poljskom i engleskom jeziku.