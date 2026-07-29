Deset najskupljih auta ove godine u BiH plaćeno 4,2 miliona KM, pao i lanjski rekord

Za 10 najskupljih automobila koji su uvezeni ove godine u Bosnu i Hercegovinu vlasnici su iskeširali 4,2 miliona maraka uključujući dažbine, a oboren je i prošlogodišnji rekord najskuplje uvezenog vozila, potvrđeno je za Nezavisne.

Kako navode iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, najskuplji uvezen automobil od januara do juna bio je Mercedes AMG GT 63 PRO 4MATIC+ vrijedan 467.999 KM, a dažbine za njega su iznosile 79.575 KM.

Dominacija Poršea

Upravo je uvoz ovog automobila oborio lanjski rekord, kada je najskuplji auto bio Porše 911 GT3 RS vrijedan 436.833 KM, a za koga su dažbine bile 74.285 KM.

Kada je riječ o ostalim skupim automobilima koji su uvezeni ove godine, iz UIO BiH navode da su se na listi, redoslijedom, našli: Porše 911 Turbo S vrijedan 416.418 KM, a dažbine su bile 70.814 KM te Mercedes-Benz AMG 63 463A vrijedan 415.235 KM, čije su dažbine 70.619 KM.

Na četvrtom i petom mjestu se našao Porše 911 Turbo S za koji je izdvojeno 407.260 KM i 69.257 KM dažbina, odnosno 402.465 KM i 68.442 KM dažbina.

Za Brabus blizu 470 hiljada KM

Brabus Rocket 900 je sljedeći na listi, a njegova cijena je 349.615 KM, dok su dažbine za njega iznosile čak 120.815 KM.

Za Porše 911 Carrera 4 GTS izdvojeno je 297.540 KM, a dažbine 50.605 KM.

Na preostala tri mjesta također se nalaze Poršeovi automobili.

Na osmom mjestu je Porše 911 Targa 4 GTS, vrijedan 991.994 KM, čije su dažbine iznosile 49.662 KM.

Vrijedan 279.708 KM sa dažbinama od 47.573 KM na devetom mjestu je Porše 911 Carrera 4 GTS.

Isti automobil je i na 10. mjestu, međutim za njega je iskeširana 274.621 KM, dok su dažbine iznosile 46.709 KM.