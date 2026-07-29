Alarmantan trend na zapadnobalkanskoj ruti: BiH ponovo prima gotovo polovinu svih migranata

Iako je prošle godine zabilježen pad broja migranata na zapadnobalkanskoj ruti, ove godine broj iregularnih migracija povećan je za 27 posto, navodi se u najnovijem mjesečnom izvještaju Međunarodne organizacije za migracije (IOM).

Na mjesečnom nivou zabilježen je pad od 17 posto u odnosu na prethodni mjesec, a u cijeloj regiji prošlog mjeseca registrovano je oko 2.500 migranata.

Najveći broj registrovanih migranata evidentiran je u Bosni i Hercegovini. Prema podacima IOM-a, u BiH je registrovano 1.157 migranata, odnosno gotovo polovina ukupnog broja u zemljama zapadnog Balkana. U odnosu na prethodni mjesec, to predstavlja smanjenje od približno jedne trećine.

Na drugom mjestu nalazi se Sjeverna Makedonija s oko 500 registrovanih migranata, slijedi Srbija s oko 350, dok su u ostalim zemljama regije zabilježeni znatno manji brojevi.

Bosna i Hercegovina prednjači i po broju novoregistrovanih migranata, jer je gotovo polovina svih novopristiglih osoba evidentirana upravo u toj zemlji.

Najbrojniji među novoregistrovanim migrantima u BiH bili su državljani Sudana, koji čine oko 16 posto ukupnog broja. Slijede migranti iz Bangladeša i Egipta.

Prema podacima IOM-a, Bosna i Hercegovina raspolaže sa šest prihvatnih centara ukupnog kapaciteta oko 5.000 mjesta. Srbija ima 12 centara, ali s manjim ukupnim kapacitetom od oko 3.000 mjesta.

Podaci također pokazuju da se iz godine u godinu ponavlja sličan obrazac migracijskih kretanja. Najmanji broj novoregistrovanih migranata bilježi se u januaru i februaru, nakon čega broj dolazaka raste tokom proljeća. Vrhunac migracijskog talasa najčešće se bilježi krajem ljeta i tokom jeseni, da bi potom ponovo počeo opadati.

IOM navodi da sve zemlje zapadnog Balkana trenutno raspolažu smještajnim kapacitetima koji premašuju broj migranata koji se u njima nalaze.