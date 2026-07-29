Ugovor o izgradnji Južne interkonekcije između BiH i Hrvatske pred Vijećem ministara

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine će na sutrašnjoj, 117. redovnoj sjednici razmatrati Nacrt odluke o ratifikaciji Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Hrvatske o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija.

Riječ je o prijedlogu Ministarstva vanjskih poslova BiH, a ova tačka nalazi se na samom početku dnevnog reda sjednice koja će biti održana u Sarajevu s početkom u 13 sati.

Sporazum o izgradnji plinovoda potpisan je 28. aprila u Dubrovniku, ali njegova primjena može početi tek nakon što prođe proceduru ratifikacije u institucijama Bosne i Hercegovine.

U slučaju da Vijeće ministara usvoji nacrt odluke, dokument će biti upućen Predsjedništvu BiH, koje treba dati saglasnost za nastavak procesa. Nakon toga sporazum moraju potvrditi oba doma Parlamentarne skupštine BiH.

Završni korak je donošenje odluke o ratifikaciji u Predsjedništvu BiH i izdavanje instrumenta ratifikacije, čime bi bili ispunjeni svi uslovi za početak realizacije projekta Južne interkonekcije.