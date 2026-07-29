Sutra vanredna sjednica Doma naroda PFBiH: Borački dodatak u predloženom dnevnom redu

Vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine sazvana je za sutra, dva dana po zasjedanju Predstavničkog doma.

Predloženi dnevni red je identičan kao u Predstavničkom domu gdje je većinom glasova prihvaćen zakon, upućen u parlamentarnu proceduru iz Federalne vlade, čija suština je uvođenje redovnog mjesečnog novčanog dodatka u Federaciji demobilisanim braniocima Bosne i Hercegovine i porodicama poginulih ili umrlih branilaca.

Vlada je ovo pravilo utvrdila u formi izmjena i dopuna sadašnjeg Zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica i predložila Parlamentu da se izjasni po hitnom postupku.

Ako i Dom naroda da većinsku podršku, borački dodatak bit će novo pravo za branioce pod uslovom da su najmanje godinu dana bili u odbrambenim jedinicama tokom proteklog rata u BiH u periodu od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995. godine. Predviđeno je da dodatak iznosi 1,5 KM po mjesecu provedenom u odbrambenim redovima. Za porodice poginulih ili umrlih branitelja nije bitna dužina ratnog angažmana njihovih članova.

Isplata korisnicima planirana je za iduću godinu, počev od 1. januara, a dotad će biti gotova rješenja korisnicima i treba stvoriti druge preduslove za primjenu.

Predstavnički dom odobrio je jučer Prijedlog zakona sa 69 glasova u tajnom glasanju. Jedan zastupnik bio je protiv i jedan suzdržan.

Prema obavezujućim propisima, nijedan pa ni ovaj akt zakonske snage u Federaciji BiH ne može stupiti na snagu ako ga oba doma ne prihvate većinom glasova u 'do u zarez' istovjetnom tekstu.

Sutrašnje zasjedanje Doma naroda trebalo bi da počne u 12 sati, prema službenoj najavi.