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U 12 SATI

Sutra vanredna sjednica Doma naroda PFBiH: Borački dodatak u predloženom dnevnom redu

Isplata korisnicima planirana je za iduću godinu, počev od 1. januara

Sjednica Doma naroda PFBiH. Amer Kajmović

FENA

prije 48 minuta

Vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine sazvana je za sutra, dva dana po zasjedanju Predstavničkog doma.

Predloženi dnevni red je identičan kao u Predstavničkom domu gdje je većinom glasova prihvaćen zakon, upućen u parlamentarnu proceduru iz Federalne vlade, čija suština je uvođenje redovnog mjesečnog novčanog dodatka u Federaciji demobilisanim braniocima Bosne i Hercegovine i porodicama poginulih ili umrlih branilaca.

Vlada je ovo pravilo utvrdila u formi izmjena i dopuna sadašnjeg Zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica i predložila Parlamentu da se izjasni po hitnom postupku.

Ako i Dom naroda da većinsku podršku, borački dodatak bit će novo pravo za branioce pod uslovom da su najmanje godinu dana bili u odbrambenim jedinicama tokom proteklog rata u BiH u periodu od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995. godine. Predviđeno je da dodatak iznosi 1,5 KM po mjesecu provedenom u odbrambenim redovima. Za porodice poginulih ili umrlih branitelja nije bitna dužina ratnog angažmana njihovih članova.

Isplata korisnicima planirana je za iduću godinu, počev od 1. januara, a dotad će biti gotova rješenja korisnicima i treba stvoriti druge preduslove za primjenu.

Predstavnički dom odobrio je jučer Prijedlog zakona sa 69 glasova u tajnom glasanju. Jedan zastupnik bio je protiv i jedan suzdržan.

Prema obavezujućim propisima, nijedan pa ni ovaj akt zakonske snage u Federaciji BiH ne može stupiti na snagu ako ga oba doma ne prihvate većinom glasova u 'do u zarez' istovjetnom tekstu.

Sutrašnje zasjedanje Doma naroda trebalo bi da počne u 12 sati, prema službenoj najavi.

# SJEDNICA
# BORCI ARMIJE RBIH
# DOM NARODA PFBIH
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