Raguž o reakcijama nakon skrnavljenja u Međugorju: To je politički marketing, a ne odbrana katolika

Lider Hrvatske republikanske stranke (HRS) Slaven Raguž osudio je vandalski čin u Međugorju, ali je istovremeno oštro kritikovao reakcije pojedinih političkih zvaničnika, optuživši ih da su incident iskoristili za političku promociju prije nego što su bile poznate sve činjenice o počiniocu.

Istakao je da će oštećeni kipovi biti očišćeni, a oltar obnovljen, ali je postavio pitanje hoće li se javni prostor očistiti od licemjerja. Naglasio je da su se presude donosile i prije završetka istrage te da je događaj prerano proglašavan napadom na katolike.

Iako je poručio da skrnavljenje kipova i paljenje oltara zaslužuju nedvosmislenu osudu, temeljitu istragu i zakonsku odgovornost počinioca, posebno se osvrnuo na reakcije političara koje je nazvao "političkim farizejima".

- Dovoljni su im dim, crna boja, kamera i nekoliko miliona povrijeđenih vjernika kako bi započeli vlastitu političku predstavu. To nije odbrana katolika. To je iskorištavanje katolika. To nije svjedočenje vjere. To je trgovina vjerom. To nije kršćanska odgovornost. To je politički marketing na oskvrnutom oltaru - istakao je lider HRS-a.

Raguž je pojasnio da je zbog toga odbijao davati komentare za medije sve do trenutka hapšenja osumnjičenog. Pohvalio je župne svećenike koji, kako je naveo, nisu izlazili s neprovjerenim tvrdnjama te poručio da bi istu odgovornost morali pokazati i nosioci javnih funkcija.

- Njihova zadaća nije proizvoditi histeriju, nego osigurati da policija, tužilaštvo i druge institucije utvrde ko je počinilac i postoji li šira pozadina događaja. Onaj ko na mržnju odgovara manipulacijom ne brani vjeru. On brani isključivo vlastiti politički interes - poručio je Raguž, pozivajući na sudsku pravdu, ali i molitvu da Bog prosvijetli razum počiniocu.

Kritike reakcija iz HDZ-a

Raguževe kritike odnosile su se na reakcije pojedinih zvaničnika HDZ-a, koji su se oglasili neposredno nakon incidenta, prije nego što je bio poznat identitet i motiv počinioca.

Zastupnica u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Darijana Filipović među prvima je poručila da se radi o "otvorenom napadu na katolički puk u BiH te na svjetski simbol mira i zajedništva".

Još oštrija bila je zastupnica u Evropskom parlamentu Željana Zovko, koja se oglasila prije nego što je osumnjičeni identifikovan.

- Ovakvi činovi predstavljaju pokušaj zastrašivanja katolika u Bosni i Hercegovini, koji su već duže vrijeme suočeni s napadima na svoja vjerska mjesta, kulturnu baštinu i temeljno pravo na slobodno ispovijedanje vjere - navela je tada Zovko.

Uhapšen državljanin Poljske

Podsjećamo, zbog ovog vandalskog čina policija je u mjestu Cerno kod Ljubuškog uhapsila 31-godišnjeg državljanina Poljske, Bartolomeja Vuođimježa Krakovjaka (Wlodzimierza Krakowiaka), kojem je određen pritvor.

Sumnjiči se da je u Međugorju crnom bojom polio Gospin kip na Podbrdu, oštetio manju statuu, zapalio vanjski oltar crkve sv. Jakova te ispisao uvredljive poruke. Također je postavio transparent na poljskom jeziku s porukom:

"Ivanka, Mirjana, Milka, Vicka, Ivan, Jakov, to su prevaranti, imam dokaze."

Zanimljivo je da je osumnjičeni prije devet godina pješačio oko 1.300 kilometara od Varšave do Međugorja. Na taj potez, prema ranijim navodima, potaknuli su ga depresija i duhovno traganje, a njegovo putovanje tada je putem Facebooka pratilo oko 27.000 ljudi.