Na Ilidži obilježena 34. godišnjica formiranja Četvrte viteške motorizovane brigade

Na Ilidži je obilježena 34. godišnjica formiranja Četvrte viteške motorizovane brigade, jedinice Prvog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine čiji su pripadnici dali značajan doprinos u odbrani Ilidže, Sarajeva i Bosne i Hercegovine.

Manifestacija "Dani Četvrte viteške motorizovane brigade" protekla je kroz više programa, među kojima su bili memorijalni turnir, pohod na Golo brdo te vjerski programi posvećeni šehidima, poginulim i preminulim pripadnicima brigade.

Tokom obilježavanja položeno je cvijeće i odata počast na Centralnom spomen-obilježju šehidima, poginulim borcima i civilnim žrtvama agresije, kao i na spomen-obilježju pripadnicima Četvrte viteške motorizovane brigade. Održana je i svečana sjednica Općinskog vijeća Ilidža, dok je večernji program obogaćen koncertom "Vječnost je njihova" i nastupom grupe Rejjan.

Poseban dio programa održan je na Golom brdu, gdje su delegacije odale počast na mjestima pogibije Emira Bogunića Čarlija, sestara Mevlide i Samire Elčić te Džemaila Bulbula. Posjećeno je i mezarje heroja Emira Bogunića Čarlija u Hrasnici.

Završnica manifestacije bit će obilježena koncertom Eldina Huseinbegovića, koji je zbog Dana žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine pomjeren za četvrtak, 30. juli 2026. godine. Koncert će biti održan na Trgu Četvrte viteške motorizovane brigade u 20:30 sati.

Iz Općine Ilidža pozvali su građane da prisustvom uveličaju završetak manifestacije i odaju poštovanje herojstvu, žrtvi i naslijeđu ove brigade.