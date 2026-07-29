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PROCES INTEGRACIJA

Soreka: BiH korak bliže jeftinijim prekograničnim novčanim transferima

Ovo je konkretan korak naprijed u procesu evropskih integracija Bosne i Hercegovine

Soreka: Pristupanje SEPA-i omogućilo bi smanjenje troškova. Delegacija EU

Dž. B.

prije 1 sat 5 minuta

Bosna i Hercegovina korak je bliže uvođenju jeftinijih prekograničnih novčanih transfera za građane i poslovne subjekte, poručio je šef Delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik EU u BiH Luiđi Soreka (Luigi Soreca).

Nakon što su Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH i Narodna skupština Republike Srpske (NSRS) usvojili potrebne zakonske propise, Centralna banka BiH može podnijeti zahtjev Evropskoj komisiji za pristupanje Jedinstvenom području plaćanja u eurima (SEPA).

- Ovo je konkretan korak naprijed u procesu evropskih integracija Bosne i Hercegovine - naveo je Soreka u objavi na društvenoj mreži X.

Pristupanje SEPA-i omogućilo bi smanjenje troškova prekograničnih novčanih transfera između BiH, zemalja Evropske unije i drugih članica tog sistema.

Predstavnički dom Parlamenta FBiH na jučerašnjoj sjednici je usvojio usaglašene tekstove Zakona o platnim uslugama, Zakona o elektronskom novcu i Zakona o računima za plaćanje.

NSRS je Zakon o platnim uslugama usvojila 9. jula ove godine.

SEPA omogućava da se plaćanja u eurima između zemalja članica obavljaju brže, jednostavnije i uz znatno niže naknade nego putem postojećih međunarodnih platnih sistema, što je posebno važno za građane koji primaju novac iz inozemstva, kompanije koje posluju s partnerima u Evropskoj uniji, ali i za dijasporu.

# DELEGACIJA EU
# LUIGI SORECA
# NOVČANI TRANSFER
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