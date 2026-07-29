Kada drugovi botuju

Jedan od prvih nepogrešivih vjesnika predstojećih izbora u Bosni i Hercegovini jeste masovna pojava botova, lažnih profila koji preplavljuju društvene mreže.

Valja odmah na početku napraviti jasnu pojmovnu i suštinsku razliku kako bi se razobličila perverzna medijska manipulacija, piše Stav.ba.

Botovi nisu pseudonimi, stvarni ljudi koji iz razumljivog straha od režimske odmazde pišu anonimno već masovno, gotovo fabrički i industrijski proizvedeni, lažni digitalni identiteti iza čije hiperprodukcije stoji tek nekolicina stranačkih operativaca sa mnogo mobilnih uređaja, smještena u nekom zamračenom stranačkom kabinetu. Oni su prepoznatljivi po AI generisanim profilnim slikama te činjenici da svi u isto vrijeme objavljuju potpuno iste sadržaje političke prirode, bez bilo kakvog vlastitog komentara. Njihova jedina svrha jeste da po diktatu stranačkog komesarijata u isto vrijeme bjesomučno dijele identične političke pamflete a primarni zadatak im je ostvariti kontakt sa što širim krugom ljudi kako bi stranačka propaganda imala efekta.

I upravo je to ono što se dešava ovih dana. Nakon što je digitalni prostor društvenih mreža postao primarno polje političke borbe, sada je naprosto obrastao predizbornim visibabama koje najavljuju prljavu i beskrupuloznu izbornu kampanju.

Zahvaljujući munjevitom razvoju vještačke generativne inteligencije i velikih jezičkih modela (LLM), botovi su postali znatno sofisticiraniji nego prije četiri godine. No, uz globalni tehnološki napredak, primjetan je i lokalni "filigranski" dodir koji se ogleda u bezočnoj krađi identiteta i slika običnih građana. Dok su se ranije za profilne slike koristile AI generisane slike, obično mlađih osoba ženskog spola, današnji botovi su prošli proces perverzne diverzifikacije. Sada se primjenjuje metoda krađe autentičnih fotografija stvarnih ljudi, penzionera, porodičnih ljudi, komšija iz mahale, muškaraca i žena svih dobi. Ali, koliko god maska bila drugačija, suština je ostala nepromijenjena: takvi profili nemaju bilo kakvog drugog sadržaja osim onoga kojeg masovno dijele u isto vrijeme.

Znakovito i nimalo iznenađujuće, u ovoj vrsti digitalnog agitpropa opet prednjače nametnici iz takozvane Trojke, konkretno agitprop biro političkih komesara iz SDP-a.

U samo nekoliko dana na Facebooku se pojavilo hiljade lažnih profila, čiji je jedini zadatak da u što kršćem roku prikupe što veći broj "prijatelja". Ukoliko se prevarite pa prihvatite njihov zahtjev za prijateljstvo vaš timeline će ubrzo biti preplavljen uniformisanim objavama jednog te istog sadržaja. Konkretno, ovih dana to su ili linkovi na emisiju Trojkinog režimskog portala Raport.ba u kojoj se javno politički pere Asmir Dževlan, Trojkin izvršni direktor u Autocestama FBiH, ili loše urađeni i vizuelno nakazni kolaži u kojima se SDA i SBiH optužuju za propast teške industrije, naročito zeničke Željezare.

Sasvim je jasno da Trojka, a naročito drugovi iz SDP-a, na sve moguće načine pokušavaju amortizovati ogromnu političku štetu proizvedenu korupcijom i krajnjom nesposobnošću vlastitih kadrova koji su nekako uspjeli ne samo dovesti do obustave međunarodnih kredita za cestogradnju već i doslovno uništiti tešku industriju u Federaciji Bosne i Hercegovine. Budući da nemaju nikakvih pozitivnih rezultata kojima bi opravdali svoju nelegitimnu vladavinu, preostaje im jedino upotreba botovske armije kao sredstva kojim će se za vlastitu korupciju i nesposobnost bezobrazno optužiti opozicija.

Ovakva vrsta "kontrole štete" je jedno od glavnih obilježja svih nelegitimnih, nametnutih i oktroisanih režima. Naročito onih koje predvode neokomunisti prefarbani tankim slojem liberalizma a koji se decenijama zaklinju u evropske vrijednosti, transparentnost i pluralizam dok u praksi primjenjuju kombinaciju staljinističke propagande i verbalnog delikta.

Poseban problem jeste cinično licemjerje gdje Trojkini kadrovi gotovo čitavu deceniju optužuju opoziciju za "botovanje". Godinama su trojkaši stvarne ljude, intelektualce, novinare i bilo kakvu legitimnu kritiku građana portretirali kao botove, crtajući mete na čelo svima koji nisu pristajali šutjeti na njihovu katastrofalnu vladavinu dok su sami koristili čitave fabrike botova. Po starom boljševičkom receptu, optuživali su i optužuju druge upravo za ono što sami oduvijek bezobzirno rade.

Danas je ta jeftina maska konačno pala. Pokazalo se, po ko zna koji put, da su oni koji viču "držite lopova“ zapravo sami najveći banditi, džeparoši i konjokradice. Fenomen crvenih botova ne pokazuje snagu SDP-a, ili samo nelegitimnog režima Trojke, već njihovu paniku, potpuni intelektualni bankrot i nesumnjiv politički kraj. Morala ionako nikad nisu imali.

Kada drugovi počnu masovno botovati, to je samo pouzdan znak da se čitava politička kula od karata počela nezaustavljivo urušavati pod teretom sopstvene nesposobnosti.