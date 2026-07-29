Stiže nam vrelina sa sjevera Afrike, oglasio se Sladić

Meteorolog Nedim Sladić objavio je da će u petak i tokom vikenda izraženi utjecaj termobaričkog grebena nad našim područjem te pritjecaj vrele zračne mase sa sjevera Afrike, kao polje visokog zračnog pritiska u prizemnim slojevima atmosfere usloviti sunčano vrijeme u Bosni i Hercegovini.

- Dnevne temperature zraka iznad 40 °C prognoziraju se na jugu te lokalno na sjeveru Bosne i Hercegovine, dok će noći biti tropske (minimalna temperatura zraka >20 °C), naročito u većim naseljenim sredinama u kojima je veće prisustvo betoniziranih površina i gdje se stvara efekat urbanog toplotnog ostrva. U Hercegovini i duž Jadrana često živa na termometru tokom noći neće padati ispod 25 °C - naveo je Sladić u objavi na Facebooku.