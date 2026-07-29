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OČEKUJU NAS TROPSKE NOĆI

Stiže nam vrelina sa sjevera Afrike, oglasio se Sladić

Obratite pažnju na niz upozorenja koje će u narednim satima, ali i danima izdati nadležne hidrometeorološke službe

Nedim Sladić. Facebook

N. J.

prije 59 minuta

Meteorolog Nedim Sladić objavio je da će u petak i tokom vikenda izraženi utjecaj termobaričkog grebena nad našim područjem te pritjecaj vrele zračne mase sa sjevera Afrike, kao polje visokog zračnog pritiska u prizemnim slojevima atmosfere usloviti sunčano vrijeme u Bosni i Hercegovini.

- Dnevne temperature zraka iznad 40 °C prognoziraju se na jugu te lokalno na sjeveru Bosne i Hercegovine, dok će noći biti tropske (minimalna temperatura zraka >20 °C), naročito u većim naseljenim sredinama u kojima je veće prisustvo betoniziranih površina i gdje se stvara efekat urbanog toplotnog ostrva. U Hercegovini i duž Jadrana često živa na termometru tokom noći neće padati ispod 25 °C - naveo je Sladić u objavi na Facebooku.

Dodao je da će se najmanje do 05. 08. 2026. dnevne temperature zraka u većem dijelu zemlje kretati od 34 do 41 °C, a u Neretvanskoj dolini lokalno i koji stepen viša.

- Svježina kratkotrajno prisutna u ranim jutarnjim satima samo u višim predjelima centralne i istočne Bosne. Zračna masa nije pretjerano bogata vlagom, pa je za očekivati da će osjet sparine biti znatno niži nego je to bio slučaj krajem juna. Obratite pažnju na niz upozorenja koje će u narednim satima, ali i danima izdati nadležne hidrometeorološke službe - poručio je.

# VREMENSKA PROGNOZA
# VRIJEME
# NEDIM SLADIĆ
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