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SNAŽAN ZEMLJOTRES

Ambasador BiH u Japanu Mato Zeko za "Avaz": Poginulo je 13 osoba, ali to neće biti konačan broj stradalih

Ambasada BIH u Tokiju nema informacija da se među žrtvama nalaze državljani BiH

Zeko: Ključan period od 72 sata. Facebook

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

prije 49 minuta

Spasilačka službe u Japanu od jučer se bore s vremenom, kako bi blagovremeno stigle do preživjelih u snažnom zemljotresu magnitude 7,1 stepeni, koji je pogodio prefekturu Kumamoto. Ambasada BIH u Tokiju nema informacija da se među žrtvama nalaze državljani BiH, kojih u ovoj zemlji, prema riječima ambasadora Mate Zeke, bude oko 50.

- S vremena na vrijeme imamo nekih posjeta, ali to su opet ljudi koji se više kreću na relaciji Tokio – Kjoto – Osaka. Ovaj zemljotres desio se na krajnjem jugu i poprilično je bio jak. Do sada je potvrđeno 13 smrtnih slučajeva, iako se za neke od njih ispituje jesu li povezani sa zemljotresom. U eksploziji koja se desila nakon zemljotresa u tržnom centru Aeon Mall poginule su dvije žene, jedna osoba doživjela je infarkt, a 11 osoba je zarobljeno prilikom urušavanja dimnjaka tvornice papira. Bilo je velikih pomjeranja tla, uništeno je dosta puteva, infrastrukture, traga se još za dosta ljudi, a period od 72 sata je ključan da se proba doći do njih. Definitivno, ovo neće biti konačan broj stradalih – kazao je Zeko za “Avaz”.

On očekuje da akcije spašavanja, čišćenja ruševina i obnove, potraju duže vrijeme.

- Uprkos poštivanju svih standarda gradnje, uvježbanosti i spremnosti za ovakve situacije, nemoguće je sve predvidjeti. Ovo je stvarno bio zemljotres takve jačine da ne možeš ostati na nogama. Sve službe su pokrenute, ali razaranja su ogromna. Određeni broj ljudi povrijeđen je i Šinkansenu, brzom vlaku koji ide 300 na sat. Potrajat će sve ovo – ističe ambasador Zeko.

# JAPAN
# MATO ZEKO
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