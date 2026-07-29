Ambasador BiH u Japanu Mato Zeko za "Avaz": Poginulo je 13 osoba, ali to neće biti konačan broj stradalih

Spasilačka službe u Japanu od jučer se bore s vremenom, kako bi blagovremeno stigle do preživjelih u snažnom zemljotresu magnitude 7,1 stepeni, koji je pogodio prefekturu Kumamoto. Ambasada BIH u Tokiju nema informacija da se među žrtvama nalaze državljani BiH, kojih u ovoj zemlji, prema riječima ambasadora Mate Zeke, bude oko 50.

- S vremena na vrijeme imamo nekih posjeta, ali to su opet ljudi koji se više kreću na relaciji Tokio – Kjoto – Osaka. Ovaj zemljotres desio se na krajnjem jugu i poprilično je bio jak. Do sada je potvrđeno 13 smrtnih slučajeva, iako se za neke od njih ispituje jesu li povezani sa zemljotresom. U eksploziji koja se desila nakon zemljotresa u tržnom centru Aeon Mall poginule su dvije žene, jedna osoba doživjela je infarkt, a 11 osoba je zarobljeno prilikom urušavanja dimnjaka tvornice papira. Bilo je velikih pomjeranja tla, uništeno je dosta puteva, infrastrukture, traga se još za dosta ljudi, a period od 72 sata je ključan da se proba doći do njih. Definitivno, ovo neće biti konačan broj stradalih – kazao je Zeko za “Avaz”.