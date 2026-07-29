Košarac žestoko uzvratio Trojki: "Postali su najbolji promotori naše politike"

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staša Košarac kritikovao je predstavnike Trojke, tvrdeći da su njihove ranije najave o političkom slabljenju SNSD-a zamijenjene saradnjom sa ovom strankom.

Košarac je za Srnu komentarisao odluku Vijeća ministara BiH o izdvajanju šest miliona KM za BHRT, nakon što je ministar prometa i komunikacija BiH Edin Forto objavio da je riješeno pitanje podrške državnom emiteru.

Prema riječima Košarca, sredstva koja su dodijeljena RTV BiH nisu izdvojena iz budžeta institucija BiH, već predstavljaju dio akumuliranog viška prihoda nad rashodima Regulatorne agencije za komunikacije (RAK), te su namijenjena za unapređenje i razvoj komunikacija.

On je kazao da su funkcioneri stranaka Trojke ranije najavljivali uklanjanje kadrova SNSD-a, ali da su, kako tvrdi, u međuvremenu shvatili da se u institucijama BiH ne može donositi nijedna odluka bez saglasnosti Republike Srpske.

- Forto se uporno hvali da je obezbijedio pomoć za BHRT, neuspješno glumeći velikog lidera. Na sva zvona Trojka je obećavala novac iz budžeta institucija BiH i za BHRT i za takozvane institucije kulture. Naravno da ništa nema od toga, jer SNSD nikada neće dati saglasnost za to. Novca iz budžeta za te svrhe neće biti - rekao je Košarac.

Dodao je da su sredstva za RTV BiH dio seta od pet povezanih odluka kojima je, prema njegovim riječima, deblokirano ukupno 18 miliona KM za Republiku Srpsku.

- Dakle, Trojka ne bi obezbijedila ni ta sredstva za RTV BiH da istovremeno nije glasala za deblokadu 18 miliona KM za RS - naveo je Košarac.

Poručio je da je, kako tvrdi, najveća ironija u tome što su stranke Trojke od najava o političkom obračunu sa SNSD-om postale saradnici i promotori politika ove stranke.