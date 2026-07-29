Lažna promocija na Igmanu: Helikopter MUP-a KS vraćen u Češku na doradu, nije registrovan i još nema domaću posadu

Novi helikopter MUP-a Kantona Sarajevo Bell 412EPX, koji je u utorak svečano predstavljen javnosti na Igmanu, prema podacima servisa FlightRadar24 već istog dana napustio je Bosnu i Hercegovinu te preko Banje Luke odletio u Slovačku, a potom nastavio put prema Pragu, piše Istraga.ba.

Prema zvaničnoj historiji letova, helikopter pod američkom registracijom N300SJ, koja je korištena tokom procesa isporuke, u ponedjeljak, 27. jula, najprije je poletio iz Praga za Bratislavu. Nakon nekoliko kratkih letova u okolini Bratislave, koji najvjerovatnije predstavljaju probne ili tehničke letove, u 15 sati poletio je prema Sarajevu, gdje je stigao nešto više od dva sata kasnije. Po dolasku u Sarajevo istog dana evidentirana su još dva kratka leta u trajanju od dvije i 33 minute, nakon čega FlightRadar bilježi još jedan zapis s polaskom iz Sarajeva, čije odredište nije prikazano.

U utorak, 28. jula, nakon prezentacije na Igmanu helikopter je u 12:52 sati poletio s nepoznate lokacije, a u 15:22 sati sletio u Banju Luku. Nakon jednominutnog leta na banjalučkom aerodromu, u 16:15 sati poletio je prema Bratislavi, gdje je sletio u 17:52 sati.

Praški aerodrom

Istog dana u 18:50 sati helikopter je poletio prema Pragu, gdje je sletio u 20:28 sati, a potom je evidentiran još jedan četverominutni let na području praškog aerodroma. Na Aerodromu “Václav Havel” u Pragu nalazi se glavni evropski servisni i distributivni centar kompanije “Bell Textron”, proizvođača helikoptera koji je kupljen za MUP Kantona Sarajevo.

Iako su predstavnici MUP-a i Vlade Kantona Sarajevo javnosti jučer prezentirali helikopter kao u potpunosti operativan (“Od danas naše nebo čuva naša policija”, rekao je ministar Admir Katica), prema informacijama Istrage, do stvarnog početka njegovog korištenja proći će još najmanje nekoliko mjeseci. Naime, helikopter za sada leti pod američkom registracijom, a prije početka redovne upotrebe u Bosni i Hercegovini, potrebno je okončati postupak njegove registracije i stavljanja u operativnu upotrebu u skladu s propisima nadležnih vazduhoplovnih vlasti. To, između ostalog, podrazumijeva upis u Registar civilnih zrakoplova BiH i brisanje iz američkog registra, izdavanje odgovarajućih potvrda i završetak tehničke i operativne dokumentacije potrebne za korištenje letjelice u sastavu MUP-a KS. Trajanje tog postupka zavisi od pripremljenosti dokumentacije i drugih administrativnih i tehničkih procedura i može potrajati od nekoliko sedmica do nekoliko mjeseci.