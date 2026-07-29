VKBI pozvao CIK da uskladi glasačke listiće s Ustavom BiH

Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca poziva Centralnu izbornu komisiju BiH da izmijeni Odluku o izgledu i sadržaju glasačkih listića za Opće izbore 2026. godine, u dijelu koji se odnosi na izbor članova Predsjedništva BiH, navodi se u saopćenju VKBI-a.

CIK je propisao da će na glasačkim listićima stajati oznake: “Predsjedništvo BiH – Bošnjački član”, “Hrvatski član” i “Srpski član”. VKBI smatra da je takva formulacija suprotna članu V Ustava BiH i Izbornom zakonu BiH, koji jasno propisuju da se Predsjedništvo sastoji od jednog Bošnjaka i jednog Hrvata koji se biraju iz Federacije BiH te jednog Srbina koji se bira iz Republike Srpske, bez određivanja da su oni “bošnjački”, “hrvatski” ili “srpski” predstavnici.

Prema VKBI-u, ovakvom formulacijom CIK mijenja ustavni smisao odredbi i sugeriše da članovi Predsjedništva predstavljaju konstitutivne narode, iako ih biraju svi građani odgovarajuće izborne jedinice. Time se, kako navode, narušava načelo vladavine prava i odstupa od ustavnih i zakonskih normi.

Podsjećaju i na stav Ustavnog suda BiH iz predmeta U-5/98, prema kojem srpski član Predsjedništva ne predstavlja isključivo srpski narod, već sve građane Republike Srpske, dok isto važi i za bošnjačkog i hrvatskog člana iz Federacije BiH. Također ukazuju i na praksu Ustavnog suda BiH (U-23/22) te stav visokog predstavnika da državni zvaničnici nisu predstavnici entiteta niti naroda, već države Bosne i Hercegovine.

Zbog toga VKBI traži da CIK uskladi sadržaj glasačkog listića s Ustavom BiH i Izbornim zakonom, kako bi se očuvala ustavna priroda institucije Predsjedništva BiH i povjerenje javnosti u zakonitost izbornog procesa.