Šta nas zadržava uz roditelje? Iz roditeljskog doma tek u 30. godini

Za razliku od svojih vršnjaka u Skandinaviji, Americi, Evropi ili Australiji, mladi u Bosni i Hercegovini tek u 30. godini napuštaju roditeljski dom.

Globalna mreža

Statističke podatke koji govore puno više od navedenih brojeva objavila je globalna mreža World of statistics, pozivajući se na Eurostat, Bazu podataka o porodicama Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) i Svjetsku banku.

U vrhu liste su Šveđani, koji u prosjeku toplinu porodičnog doma napuštaju i prije navršenih 18 godina, slijede Danci i Finci koji svoj krov nad glavom traže u 22. te Norvežani koji već u 23. godini započinju samostalan život. Stanovnici BiH u rangu su zemalja poput Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Albanije, Moldavije, Turske, Maroka, Indije, Pakistana i Bangladeša, koji se na taj korak odlučuju tek u 30., odnosno 31. godini.

- U pitanju je kombinacija ekonomskih, kulturnih i društvenih faktora. U balkanskim kulturama je uobičajeno da više generacija živi zajedno, jer je u pitanju snažna porodična povezanost, spektar različitih familijarnih veza, te praktična korist ovakvog načina života – kaže za “Avaz” profesorica Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, sociologinja Sarina Bakić.

Tradicionalne veze

Ipak, tradicionalne veze nisu jedini razlog ovakvih trendova, koji se različito komentiraju.

- Naravno, ozbiljan razlog za ostanak u porodičnom domu predstavljaju i dalje visoke cijene stanova i troškova života, nezaposlenost i nestabilnost poslova. Važno je naglasiti da ovo nije izrazito specifičnost bosanskohercegovačkog društva već i ostalih u regiji, te zemljama poput Španije, Grčke, Portugala i Italije, gdje su također porodični odnosi izrazito jaki i specifični. Mnogo jači nego što je to slučaj s drugim kulturama u Evropi – ističe prof. dr. Sarina Bakić.