Predaleko smo od digitalne BiH

Stručnjaci upozoravaju da Bosna i Hercegovina značajno zaostaje u digitalizaciji javne uprave za evropskim standardima, ali i državama regiona, iako je to jedan od ključnih uslova ekonomskog razvoja, veće transparentnosti institucija i približavanja zemlje Evropskoj uniji.

Fahir Kanlić, stručnjak za digitalnu transformaciju BiH i menadžer u Agenciji za statistiku BiH, ističe da međunarodne procjene pokazuju ozbiljne slabosti u ovoj oblasti.

- Prema Sigma izvještaju iz 2024. godine, BiH je imala samo 15 od mogućih 100 bodova za pružanje usluga digitalne javne uprave – kaže Kanlić za „Dnevni avaz“.

Javne usluge

Za razliku od pojedinih zemalja regiona, gdje građani veliki broj administrativnih poslova završavaju putem interneta, u BiH se većina usluge i dalje obavlja na šalterima. Digitalno izdavanje rodnih listova, uvjerenja, zemljišno-knjižnih izvadaka i drugih dokumenata još nije dostupno na jedinstven način svim građanima.

- Zbog kompleksnosti administrativnog i budžetskog sistema vrlo je složeno ući u proces digitalne dostave podataka. I dalje moramo ići u pojedine institucije. Za takav napredak potrebna su sistemska rješenja i koordinacija od državnog do lokalnog nivoa. Taj proces je započeo, ali je dosta usporen i nisam siguran da u narednih pet godina možemo očekivati digitalizaciju takve vrste usluga – navodi on.

Dodaje da BiH nema ni državni portal otvorenih podataka, dok su u regionu već razvijena rješenja koja omogućavaju građanima, istraživačima i kompanijama lakši pristup javnim informacijama.

Potencijali razvoja

Problem nije samo nedostatak novca, jer BiH ima pristup različitim međunarodnim fondovima namijenjenim digitalizaciji javne uprave. Problem je što se sredstva često koriste pojedinačno, bez jedinstvene strategije, navodi Kanlić.