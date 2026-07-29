Očekuje li nas turistički bum: Mundijal podigao interes

Zahvaljujući sjajnom nastupu Zmajeva na svjetskom prvenstvu, BiH je postala jedna od najpretraživanijih turističkih destinacija u svijetu, pokazalo je istraživanje turističkih stručnjaka kompanije "Iglu Cruise". Prema analizi Google pretraga svih zemalja učesnica mundijala, interes za posjetu BiH u julu 2026. godine porastao je najviše u odnosu na isti period prošle godine. To nas je svrstalo na prvo mjesto među svih 48 učesnica mundijala, pa se predviđa turistički bum.

Sarajevo i Mostar

Stručnjaci su BiH opisali kao "skriveni dragulj" Evrope, koji privlači putnike zbog prirodnih ljepota, pristupačnih cijena i bogatog historijskog naslijeđa. Posebno se izdvajaju smaragdna jezera, rijeke i vodopadi, među kojima su Nacionalni park "Una" i vodopadi Kravice.

U analizi se navodi da je BiH dugo bila u sjeni susjedne Hrvatske, ali da sve više turista traži manje poznate destinacije koje nude autentično iskustvo i manje gužve.

Među najprivlačnijim lokacijama izdvojeni su Sarajevo, Baščaršija i Mostar sa Starim mostom, dok stručnjaci ističu da je posebna vrijednost BiH u tome što posjetioci u jednom danu mogu obići historijske gradove, planine, rijeke i vodopade.

Dalje navode da Nacionalni park "Una" sve češće privlači ljubitelje aktivnog odmora, kupanja u prirodi i raftinga, dok Mostar i okolna mjesta ostaju među najposjećenijim destinacijama u zemlji. Također smatraju da BiH ima veliki potencijal za daljnji razvoj, posebno jer nudi spoj kulturnog naslijeđa, prirode i gastronomije koji je teško pronaći na jednom mjestu.