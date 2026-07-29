Očekuje li nas turistički bum: Mundijal podigao interes

Zahvaljujući sjajnom nastupu Zmajeva na svjetskom prvenstvu, BiH je postala jedna od najpretraživanijih turističkih destinacija u svijetu, pokazalo je istraživanje turističkih stručnjaka kompanije "Iglu Cruise". Prema analizi Google pretraga svih zemalja učesnica mundijala, interes za posjetu BiH u julu 2026. godine porastao je najviše u odnosu na isti period prošle godine. To nas je svrstalo na prvo mjesto među svih 48 učesnica mundijala, pa se predviđa turistički bum.
Sarajevo i Mostar
Stručnjaci su BiH opisali kao "skriveni dragulj" Evrope, koji privlači putnike zbog prirodnih ljepota, pristupačnih cijena i bogatog historijskog naslijeđa. Posebno se izdvajaju smaragdna jezera, rijeke i vodopadi, među kojima su Nacionalni park "Una" i vodopadi Kravice.
U analizi se navodi da je BiH dugo bila u sjeni susjedne Hrvatske, ali da sve više turista traži manje poznate destinacije koje nude autentično iskustvo i manje gužve.
Među najprivlačnijim lokacijama izdvojeni su Sarajevo, Baščaršija i Mostar sa Starim mostom, dok stručnjaci ističu da je posebna vrijednost BiH u tome što posjetioci u jednom danu mogu obići historijske gradove, planine, rijeke i vodopade.
Dalje navode da Nacionalni park "Una" sve češće privlači ljubitelje aktivnog odmora, kupanja u prirodi i raftinga, dok Mostar i okolna mjesta ostaju među najposjećenijim destinacijama u zemlji. Također smatraju da BiH ima veliki potencijal za daljnji razvoj, posebno jer nudi spoj kulturnog naslijeđa, prirode i gastronomije koji je teško pronaći na jednom mjestu.
Elvira Ćemalović, direktorica Turističke zajednice grada Mostara, kaže za "Avaz" da još nema preciznih podataka koji bi pokazali koliko je svjetska promocija utjecala na broj dolazaka turista, jer se statistike prikupljaju od hotela, agencija i drugih smještajnih kapaciteta.
Uspješna sezona
- Tek kada dobijemo podatke od putničkih agencija, hotela i drugih smještajnih kapaciteta, moći ćemo napraviti pravi rezime i vidjeti iz kojih zemalja dolazi najveći broj turista. No, sigurno je da je to bio jedan od načina promocije Bosne i Hercegovine, a između ostalog i Mostara kao jedne od najljepših turističkih destinacija u BiH i šire – kazala je Ćemalović.
Dodala je da je ono što je trenutno vidljivo jeste izuzetno uspješna sezona.
- Sezona je, žargonski rečeno, prekucana – navela je, ističući da u Mostaru trenutno najviše gostiju dolazi iz Njemačke, Poljske, skandinavskih zemalja, Sjedinjenih Američkih Država, Turske i Austrije.
Turistički radnici očekuju da će interes za BiH nastaviti rasti i u narednom periodu.
Poseban interes turista izazivaju prirodne atrakcije, a stručnjaci navode da su upravo rijeke, jezera i planinski predjeli među glavnim razlozima zbog kojih putnici biraju BiH.
Veliki potencijal ali loša politika
Iako bilježimo rast broja stranih posjeta, bh. turizam se i dalje bori sa dubokim strukturnim problemima, koji sprječavaju punu ekonomsku korist od ovog sektora. Gosti se u prosjeku zadržavaju tek nešto više od dva dana, dok se ogromna većina prometa i dalje odvija u sivoj zoni kroz neprijavljeni smještaj, čime država gubi milionske prihode. Pored izražene sive ekonomije, ključne prepreke za razvoj ostaje izostanak jedinstvene države strategije i sistemske promocije na stranim tržištima.