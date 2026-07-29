Ustavni sud RS odlučuje o zabrani simbola Armije RBiH: Konačna odluka stiže za mjesec dana

Ustavni sud Republike Srpske donijet će konačnu odluku o izmjenama Zakona o dopunama Krivičnog zakonika RS-a, kojima je u ovom entitetu zabranjeno isticanje simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine.

Vijeće za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa Ustavnog suda RS-a ocijenilo je prihvatljivim zahtjeve Kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda RS-a za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa konstitutivnog bošnjačkog naroda u vezi sa Zakonom o dopunama Krivičnog zakonika RS-a, ali i Zakonom o dopunama Zakona o grobljima i pogrebnoj djelatnosti.

Kako je saopćeno iz Ustavnog suda RS-a, u oba slučaja utvrđeno je da su zahtjevi prihvatljivi jer je za navedene zakone provedena procedura koja se odnosi na zaštitu vitalnog nacionalnog interesa, u skladu s Amandmanom 82. na Ustav Republike Srpske, kojim je dopunjen član 70. Ustava RS-a.

Vijeće je također zaključilo da su ispunjene sve ostale procesne pretpostavke za odlučivanje o ovim zahtjevima.

Međutim, Ustavni sud RS-a neće razmatrati veto uložen na Deklaraciju o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u Bosni i Hercegovini.

Iz ovog suda navode da navedena deklaracija ne sadrži pravne norme niti uređuje društvene odnose, uključujući i odnose koji se tiču vitalnih interesa bošnjačkog naroda.

Prema obrazloženju, Deklaracijom se izražava stav Narodne skupštine Republike Srpske o pitanjima političke prirode, a njome se ne stvaraju opće pravne norme. Zbog toga je Vijeće ocijenilo da ovaj akt, ni po sadržaju ni po formi, nema karakter općeg pravnog akta.

Na osnovu tih argumenata, Vijeće je zaključilo da razmatranje osporene Deklaracije nije u njegovoj nadležnosti.

Kada je riječ o spornim izmjenama Krivičnog zakonika RS-a i Zakona o dopunama Zakona o grobljima i pogrebnoj djelatnosti, konačna odluka Ustavnog suda RS-a očekuje se u narednih mjesec dana.