Direkcija za "Avaz" o zahtjevu aerodroma: Protiv smo suspendovanja takse

Iz Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH (BHDCA) za "Avaz" su kazali da su protiv odluke o suspendovanju takse od 3 KM po putniku, koju traže četiri aerodroma u BiH i to je stav koji je generalni direktor BHDCA iznio i nadležnoj parlamentarnoj komisiji.

Aerodromska taksa od 3 KM po odlazećem putniku je uvedena 2023. godine, pa ponovo u aprilu 2025. godine, kada je istekao prijašnji moratorij. Ministarstvo prometa i komunikacija BiH tada je kazalo da na taj način podstiču strane aviokompanije da povećaju svoje prisustvo u BiH i otvore što više linija iz Sarajeva, Banje Luke, Tuzle i Mostara, a sve u cilju povećanja broj putnika.

Jedini prihod

- Naknada koju plaćaju operatori zrakoplova po toni prevezene robe/tereta u civilnom zračnom prometu utvrđena je članom 13. Zakona o vazduhoplovstvu Bosne i i predstavlja jedan od osnovnih izvora finansiranja Direkcije za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine - navode iz BHDCA.

Generalni direktor BHDCA je, kako kažu, još u maju na sjednici Komisije za promet i komunikacije Zastupničkog doma Parlamenta BiH naglasio da BHDCA ne podržava inicijativu međunarodnih aerodroma za uvođenje moratorijuma na primjenu Odluke, budući da bi uvođenje moratorijuma dovelo do značajnog smanjenja budžetskih prihoda namijenjenih finansiranju poslova iz nadležnosti BHDCA.

Udio operatora povećan

- Istovremeno je ukazao da je BHDCA, imajući u vidu položaj operatora aerodroma, izmijenila član 8. Odluke o visini naknade koju plaćaju operatori zrakoplova po prevezenom putniku i toni prevezene robe/tereta u odlasku s aerodroma u BiH, čime je udio sredstava koja se vraćaju operatorima aerodroma povećan, umjesto 3 posto na iznos do 20 posto od ukupno prihodovanih sredstava po osnovu ove naknade - navode za "Avaz" iz ove direkcije.

BiH među 11 zemalja

Međunarodno vijeće aerodroma (ACI Europe) podržalo je zahtjev međunarodnih aerodroma u BiH za ponovno uvođenje moratorija na taksu za odlazeće putnike, upozoravajući da bi njen nastavak mogao usporiti razvoj avioprometa i smanjiti interes aviokompanija za nove linije.

Iz ACI-ja ističu da je BiH među samo 11 evropskih zemalja koje i dalje primjenjuju taksu na avionske karte, podsjećajući da je Švedska ovu mjeru ukinula 2025. godine nakon procjene da negativno utiče na razvoj avioprometa, dok je Njemačka prošle godine smanjila iznos svoje takse.