FUP jača kapacitete: Stigla nova oprema za kontrolu naoružanja

Norveška narodna pomoć u Bosni Hercegovini donirala je Federalnoj upravi policije informatičku opremu u cilju unaprjeđenja mjera kontrole naoružanja u Federaciji BiH, saopćeno je iz navedene policijske uprave.

Opremu je danas u prostorijama Federalne uprave policije preuzeo direktor Igor Marić sa saradnicima Mustafom Andelijom i Arminom Đozom.

- Radi se o informatičkoj opremi koja će biti korištena u projektu unapređenja mjera kontrole naoružanja u Federaciji BiH a u okviru obilježavanja, etiketiranja i registracije malog i lakog naoružanja (SALW) te predstavlja još jednu potvrdu uspješne međunarodne saradnje i kontinuirane podrške u jačanju operativnih kapaciteta Federalne uprave policije - navedeno je u saopćenju.

Tokom ceremonije istaknuto je da su ovakvi vidovi podrške značajan doprinos održivosti rezultata projekta i daljnjem jačanju kapaciteta Federalne uprave policije u oblasti kontrole naoružanja.