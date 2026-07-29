Zbog negiranja UZP-a podnesena krivična prijava Tužilaštvu BiH protiv Cvitanovića

Protiv Ilije Cvitanovića, delegata u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i člana HDZ-a 1990, podnesena je krivična prijava Tužilaštvu BiH zbog njegovih javnih izjava o pravosnažnoj presudi Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju u predmetu „Prlić i drugi“.

Prijavu je podnio Slaven Kovačević, kandidat za člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda, navodeći da postoji osnov sumnje da je Cvitanović počinio krivično djelo iz člana 145a Krivičnog zakona BiH, koje se odnosi na javno odobravanje, poricanje, grubo umanjivanje ili pokušaj opravdavanja pravosnažno utvrđenih ratnih zločina.

Sporne izjave

Kako se navodi u prijavi, Cvitanović je 26. jula u emisiji „Istraga sedmice“ na TV Hayat, odgovarajući na pitanja novinara Avde Avdića o presudi u predmetu „Prlić i drugi“, rekao da „UZP ne postoji“ i da je riječ o „političkoj presudi“.

Podnosilac prijave tvrdi da je Cvitanović, nakon što je upozoren da se radi o pravosnažnoj presudi Haškog tribunala i da negiranje takvih presuda može predstavljati krivično djelo, odgovorio riječima: „Prijavite me.“

U prijavi se navodi da bi Tužilaštvo BiH trebalo pribaviti snimak emisije, sačiniti transkript, saslušati učesnike razgovora i izvršiti uvid u presudu MKSJ u predmetu „Prlić i drugi“.

Presuda MKSJ

Predmet „Prlić i drugi“ odnosi se na šest bivših političkih i vojnih zvaničnika tzv. Herceg-Bosne i HVO-a. Žalbeno vijeće MKSJ-a potvrdilo je 2017. godine prvostepene presude kojima su osuđeni za zločine protiv čovječnosti, ratne zločine i teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava.

U prijavi se ističe da je udruženi zločinački poduhvat (UZP) dio pravosnažno utvrđenih činjenica u toj presudi, a ne politička ocjena, te da konačnu pravnu kvalifikaciju eventualnog krivičnog djela može dati isključivo nadležno tužilaštvo.

Tužilaštvo BiH sada treba odlučiti o daljem postupanju po prijavi i eventualnom provođenju provjera.