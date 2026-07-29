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SARADNJA

Ambasada SAD-a o novom helikopteru MUP-a KS: Jača sigurnost i partnerstvo BiH i Amerike

Nabavka Bell 412 EPX predstavljena je kao rezultat višegodišnje saradnje

Ambasada SAD-a o novom helikopteru MUP-a KS - Avaz
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B. A.

prije 11 minuta

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini oglasila se povodom predstavljanja novog helikoptera Bell 412 EPX Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, ističući značaj saradnje između SAD-a i institucija u Bosni i Hercegovini.

Iz Ambasade SAD-a naveli su da je riječ o helikopteru američke proizvodnje koji će unaprijediti kapacitete javne sigurnosti u Kantonu Sarajevo.

- Proizvedeno u Americi za Bosnu i Hercegovinu. Američki inženjering upravo je poboljšao javnu sigurnost u Kantonu Sarajevo. Bila nam je čast prisustvovati predstavljanju novog helikoptera Bell 412 EPX Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo - saopćeno je iz Ambasade.

Kako su istakli, nova letjelica imat će široku primjenu, uključujući operacije traganja i spašavanja, medicinske evakuacije, gašenje požara, ali i podršku policijskim aktivnostima na području Kantona Sarajevo.

Iz Ambasade SAD-a naglasili su da nabavka predstavlja rezultat dugogodišnje saradnje s Kantonom Sarajevo te primjer kako američka tehnologija može doprinijeti jačanju kapaciteta domaćih institucija.

- Ova nabavka rezultat je dugogodišnje saradnje naše Ambasade i Kantona Sarajevo i snažan je primjer kako američki izvoz doprinosi većim kapacitetima, sigurnosti i partnerstvu. Više Amerike u BiH dobro je za obje naše zemlje - naveli su iz Ambasade SAD-a u BiH.

# SAD
# PARTNERSTVO
# BIH
# HELIKOPTER MUP-A KS
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